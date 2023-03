Dirá adiós ‘Huevo’ Romo en 2023

TIJUANA, BC.-La del 2023 podría ser la última campaña de Vicente Romo en el beisbol profesional.

Ya lo ha pensado mucho y la decisión parece haber sido tomada.

“La Leyenda” del beisbol mexicano está por iniciar su temporada 62 en los diamantes y aunque el camino ha sido exitoso e irrepetible, el sudcaliforniano cumplirá sus primeras ocho décadas de vida y la salud es su prioridad.

“Estoy pensando que esta temporada sea la última; yo ya tengo diez años con Toros de Tijuana, así que primeramente vamos a estar muy pendientes de mi salud y así tomaremos una decisión de que esta sea mi último año o a ver si le seguimos”, explicó el martes al iniciar la práctica de Toros de Tijuana en el estadio Chevron.

El debut de “Huevo” Romo

El “Huevo” debutó en la pelota de paga con Ostioneros de Guaymas en la temporada de 1961 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). También jugó con Cañeros de Los Mochis, Yaquis de Ciudad Obregón y Tomateros de Culiacán en temporada regular, además de reforzar a varios equipos en playoffs y en Serie del Caribe.

En Liga Mexicana de Beisbol (LMB) debutó en 1963 con Tigres del México y siguió su camino con Cafateros de Córdoba, Azules de Coatzacoalcos, Diablos Rojos del México y terminó con Leones de Yucatán en 1986.

Al finalizar su etapa de pelotero, Romo Navarro comenzó una carrera como instructor o coach y ha logrado pasar toda su experiencia a varias generaciones de lanzadores que han alcanzado el estrellato.

Es una satisfacción muy grande, gracias a Dios que me ha dado vida para llegar a tantas temporadas en el beisbol”, agregó en entrevista para el programa de radio Círculo de Espera. “En este momento gracias a Dios me siento muy bien”.

Última temporada con Toros de Tijuana

En la que podría ser su última temporada trabajará con Toros de Tijuana como coach auxiliar de bullpen en juegos como local, aunque sigue por televisión el paso del equipo cuando saltan al diamante en patio ajeno.

“Mi trabajo es con los lanzadores auxiliando a los coachs Isidro Márquez y ahora con Jonathan Albaladejo en el bullpen; cualquier cosa que yo vea ahí se los hago saber”, explicó.

El ex lanzador derecho es dueño de una gran cantidad de récords y estadísticas, pero quizá la más impresionante es su efectividad en ambos circuitos.

Lanzador con buen porcentaje

En LMB no ha existido un lanzador con mejor porcentaje de carreras limpias admitidas que Don Vicente y para que no quedara duda lo mismo hizo en LMP doble también es el líder de todos los tiempos en efectividad.

Un hermético 2.49 en verano y un 2.38 en invierno hablan de lo grande que fue el mayor de los hermanos Romo que lanzaron en el beisbol rentado.

A eso habría que agregarle sus ocho temporadas en Grandes Ligas donde registró efectividad de 3.36, cifra sólo superada por el 2.86 Julio Urías entre los abridores mexicanos que han lanzado al menos siete campañas en Ligas Mayores.

“El beisbol me mantiene vigente y saludable porque hace que se me olviden muchas cosas, así que soy un afortunado y por eso le doy gracias a Dios y a la vida por seguir en el beisbol”, comentó en su segunda jornada de trabajo. “Lo del retiro ya lo estoy pensando muy bien y dependerá como me sienta esta temporada; si yo estoy bien y la directiva me da la oportunidad de mantenerme yo seguiré hasta donde pueda mientras Dios me de licencia, vida y salud”, aseguró.

No fue requerido por Venados en 2020

En la pelota invernal su labor se vio interrumpida desde el 2020 cuando no fue requerido por Venados de Mazatlán.

“Yo estaba con Venados de Mazatlán pero tengo dos temporadas sin trabajo porque no me llamaron y eso fue desde que ocurrió lo de la pandemia”, recordó.

Mucho ha cambiado desde que aquel joven de 18 años se presentó en el estadio Abelardo L. Rodríguez de Guaymas, Sonora, con la intención de hacer carrera larga en el beisbol profesional. Luego de 62 años de camino el “Huevo” Romo ya ve el retiro como algo inminente.

“Debuté en Guaymas en 1961 y recuerdo mucho ese año porque creo que en apenas el segundo juego de mi carrera lancé juego sin hit ni carrera combinado con Emilio Ferrer; creo que fue una cosa muy bonita y de ahí en adelante me di cuenta que tenía facultades para hacer cosas mejores”, concluyó.

Vicente Romo Navarro nació el 12 de abril de 1943 en Santa Rosalía, Baja California Sur. En menos de un mes cumplirá ochenta años.

Tal vez ganó o tal vez perdió, pero pudo seguir hasta el final, a su manera.

Vicente Romo

Nombre: Vicente Romo Navarro

Lugar de nacimiento: Santa Rosalía, Baja California Sur

Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1943

Posición: Lanzador

Lanza: Derecho

Batea: Derecho

Equipos LMB: Tigres, Cafeteros, Azules, Diablos y Leones

Equipos LMP: Ostioneros, Cañeros, Yaquis y Tomateros

Equipos MLB: Dodgers, Indios, Medias Rojas, Medias Blancas y Padres