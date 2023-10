Destacan reforma que prohíbe solicitar carta de antecedentes no penales

Tijuana BC.- La reforma que aprobó el Senado de la República a la Ley Federal del Trabajo para prohibir solicitar la carta de antecedentes no penales, favorecerá a la reinserción social de personas que estuvieron en la cárcel.

Así lo consideró Cristóbal Hernández Tamayo, docente e investigador de la Escuela de Negocios de Cetys Tijuana, quien señaló que esta medida todavía tendrá que pasar por la Cámara de Diputados.

Dicha reforma establece prohibir que se solicite la carta de antecedentes penales para ingresar, permanecer o ascender en un trabajo por parte de un empleador.

Siempre ha existido este filtro en cuanto a la carta de antecedentes no penales, sin embargo, lo positivo ahora que ya no será necesaria pues es favorecer la reinserción social sobre todo de personas que tuvieron una cuestión ilegal incluso algunos de manera injusta”

Declaró.

Sin oportunidad

Explicó que actualmente una persona al tener que presentar dicha carta no tenía oportunidad de aspirar a un cargo tanto en el sector privado como en el público, por lo que insistió en que se busca que estas personas no sean discriminadas.

Recordó que muchas veces los trámites de gobierno son tardados, entonces esto también ayudará a que el ciudadano no tenga que esperar tanto tiempo para obtener la carta al no ser necesaria.

Lo cual traerá una pérdida económica al Gobierno del Estado, quien actualmente emite la carta de antecedentes no penales.

“En la cuestión afecta, pero no de una manera importante, pero sí es una cantidad, un presupuesto que ya no van a contar con él”, expresó.

Campaña de difusión

De ser una realidad, señaló que la reforma tendrá que venir acompañada con una campaña de difusión para que las empresas ya no pidan este documento y de hacerlo puedan ser acreedoras a una multa, tema que hasta el momento no han detallado si habrá o no.

Por último, Hernández Tamayo consideró que esta medida, de ser votada en las próximas semanas, podría ser una realidad para finales de noviembre o durante diciembre del presente año.