Deseo cumplido para Marc Flores

Tijuana, B.C.- Con su participación en los primeros dos días de pretemporada, Marc Flores cumplió un deseo que tenía desde que arribó a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en la campaña 2018: Jugar con Toros de Tijuana.

El bateador zurdo acumula cinco temporadas en el circuito de verano –incluyendo las dos del 2018- y el poder de sus muñecas ya es reconocido por aprovechar las bondades del estadio Alberto Romo Chávez, equipo con el que ha pasado gran parte de su tiempo en México.

“Por varias razones este es uno de los equipos en los que siempre quise jugar desde que llegué a esta liga; una de esas razones se deriva de la primera ocasión que vine a Tijuana y quedé muy sorprendido por el estadio tan bonito y los aficionados que disfrutan mucho el juego”, comentó al finalizar la práctica del martes en el estadio Chevron.

Otra de las cosas por las que el cañonero de treinta años tenía a Tijuana en su lista de destinos predilectos de LMB es por la cercanía con su ciudad de residencia en California, ya que Flores tiene su casa en King City, un pequeño poblado que apenas supera los once mil habitantes y se encuentra a un costado de la carretera interestatal 101 y a unas seis horas al Norte de San Diego.

Te puede interesar: Realizarán torneo femenil de surf en Ensenada

“Aquí estamos cerca de California y ahí está mi casa, así que estoy muy emocionado por jugar aquí, además sólo se escuchan cosas buenas de los Toros y te das cuenta que estás en una buena organización de beisbol profesional, así que me siento muy feliz y bendecido por estar aquí”, agregó.

Flores inició su historial como profesional al ser tomado por Medias Blancas de Chicago en el draft del 2014 después de egresar de la Universidad de Hawaii donde jugó su pelota colegial en Estados Unidos.

Luego de cuatro años en sucursales y participación en la Liga Frontier, el californiano -que juega como mexicano por su ascendencia- vino a revitalizar su carrera con su arribo a México con Rieleros de Aguascalientes, equipo con el que jugó del 2018 hasta el 2022. En esta última campaña también vio acción en 17 juegos con Generales de Durango.

Con 32 cuadrangulares en 2019 se metió entre los mejores cinco aporreadores del circuito y de paso produjo 103 carreras para amarrar su mejor campaña en LMB.

En Liga Mexicana del Pacífico participó con Algodoneros de Guasave en el ciclo 2019-20 y en Venezuela estuvo con Navegantes de Magallanes en el 2020-21.

Te puede interesar: Anuncian la alineación musical completa para el 20 aniversario del festival “Lightning in a Bottle”

En Toros de Tijuana apenas dio inicio la preparación y existe una gran diferencia entre estar en el roster de pretemporada y aparecer en el padrón oficial del día inaugural. Eso es algo que Marc Flores entiende y está al tanto de la gran competencia que se avecina en pos de un sitio en el equipo.

La competencia va a ser muy buena para ganar un lugar en el roster especialmente en este equipo, aunque sé que la lucha también será muy dura en todos los equipos de la liga porque todos están llevando buenos jugadores para ganar el campeonato y en el caso de Toros de Tijuana sé que va a ser difícil por la gran cantidad de peloteros talentosos que estarán entrenando y eso lo hace muy divertido y especial por poder ser parte de todo esto”, mencionó.

Además de competir por un lugar, el jugador de casi dos metros de estatura agradece por la oportunidad de poder convivir con todos los grandes nombres que estarán en la pretemporada de los “astados”.

“Además de ser jugador también soy un aficionado al beisbol y de otros beisbolistas, así que será todavía más divertido convivir con todos esos grandes nombres”, subrayó.

El primera base y jardinero ya tuvo las primeras muestras de lo que serán las próximas semanas y la experiencia fue favorable al encenderse los motores que hacen funcionar el engranaje de Toros de Tijuana.

“Me he sentido muy bien en estos primeros días de preparación y estoy muy emocionado; trabajé mucho fuera de temporada para llegar listo a esta etapa y me he sentido bien, soltándome, haciendo swings, tomando rodados, riéndome con todos los compañeros en este ambiente beisbolero que es muy bueno”, concluyó.

Te puede interesar: VIDEOS: Power Slap 1 de Dana White llena de energía el Apex de UFC en Las Vegas

Su llegada a Tijuana se dio por un cambio que envió a Agustín Murillo a Rieleros de Aguascalientes, un movimiento que caló hondo en la afición, ya que el “Guty” es uno de los hijos pródigos que apenas un año antes había llegado a su ciudad natal, sin embargo, Marc Flores busca hacer su nombre a base de batazos.

“Voy a agradecer mucho todo el respaldo que esta gran afición me pueda dar, de hecho se los agradezco por adelantado; yo voy a dar todo mi esfuerzo para darles muchos jonrones y alegrías porque quiero hacer las cosas bien para que todos estén felices aquí en Tijuana, ese es mi objetivo”, aseguró.

Marc Flores

Lugar de nacimiento: Salinas, California

Fecha de nacimiento: 11 de junio de 1992

Posición: Primera base, jardinero y BD

Batea: Zurdo

Lanza: Derecho

Universidad: Hawaii

Equipos LMB: Rieleros, Generales y Toros