Defiende libre personalidad de estudiantes

Tijuana, B.C.- El color de cabello ni corte afecta el proceso de aprendizaje de los alumnos, al contrario, les favorece para mejorar.

Hoy docentes, padres de familia y publico en general se reunieron para compartir su experiencia ante las dificultades en las escuelas y espacios públicos para conservar el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Uno de los casos que compartieron fue el Acoyani, el alumno de la Secundaria Número 4 Ricardo Flores Magón, ubicada en Jardines de La Mesa, a quien al inicio del ciclo escolar se le había suspendido el derecho a la educación por tener el cabello largo.

Su madre, Isabel Castillo, recordó que se reunió con las autoridades educativas del plantel para explicar que el largo del cabello es parte de la tradición familiar mexica.

Afirmó que aceptaron el argumento y actualmente Acoyani permanece en dicha secundaria.

Sin embargo, ese caso reveló el de muchos más que por el largo de su cabello tuvieron problemas con los directivos.

Catalina Heredia, profesora de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, comentó que la resolución

del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDH BC) sobre garantizar los servicios educativos sin importar la apariencia, es un reto para profesores, pero más para los padres de familia.

No veo el impedimento de continuar la educación, una educación fundada en las leyes, en las normas y no en las opiniones infundadas ni en los gustos, si no en lo que debe ser, porque tendríamos problemas en la escuela", señaló Heredia.