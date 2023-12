Daniel Boaventura se lleva la noche en El Foro de Tijuana

Tijuana, BC.- Sus sexys y sutiles movimientos de cadera, su coqueteo natural, aunado a su potente voz, fue la fórmula perfecta para que Daniel Boaventura se llevara de nuevo la noche en Tijuana durante su presentación en El Foro.

La noche del pasado sábado, el cantante brasileño sedujo a la frontera y en compañía de sus siete músicos deleitó con más de 20 canciones, la gran mayoría covers muy a su estilo.

El también actor le fue subiendo la temperatura con el ritmo de sus canciones a la noche fría que se registró.

Daniel Boaventura enamora de principio a fin

Con un traje negro impecable y una sonrisa que enamoró de principio a fin interpretó baladas que le dieron el toque romántico a la noche.

Gracias Tijuana, estoy contento de regresar muchísimas gracias por estar aquí esta noche fría”, dijo a la audiencia.

“Can't Help Falling in Love”, “Suspicious Minds”, “Quizás, quizás”, "You'll Never Find Another Love Like Mine" y hasta "Moves Like Jagger", formaron parte de su repertorio.

Este año incluyó "Corazón espinado" de Carlos Santana y desde luego “I Love the Nightlife” y “Can't Take My Eyes off You”, “New York”, “Love is in the Air” y cerró con “Dancing Queen”.

A detalle

Inicio: 22:00 horas

Final: 24:90 horas

Lugar: El Foro

Presentó: FM producciones