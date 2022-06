Crece 77% la compra conjunta de casas en BC

Tijuana, BC.- Debido a los altos precios de la vivienda en la región ha incrementado 77% la solicitud de financiamiento al Infonavit a través del programa “Unamos Créditos”.

De acuerdo a información de la dependencia federal, durante 2020 se otorgaron 2 mil 530 créditos bajo esta modalidad, cifra que incrementó a 4 mil 500 durante el año pasado.

Un 35% de los créditos colocados por el Infonavit en Baja California durante 2021 fue mediante el programa ‘Unamos Créditos’, alternativa utilizada para facilitar el acceso a la vivienda, señaló la delegada del Infonavit en el Estado.

Créditos conjuntos

Ana Lizet Gómez mencionó que de los 15 mil 379 créditos hipotecarios para adquisición de vivienda en Baja California en 2021, casi 4 mil 500 se otorgaron por medio del programa que permite a dos trabajadores unir sus créditos para adquirir un domicilio.

“Tijuana es el municipio donde mayor colocación de créditos existe en Baja California, a nivel nacional el estado siempre ha estado entre las con entidades que mayor colocación tienen de Unamos Créditos debido a las condiciones en las que se vive” dijo.

Dichas condiciones, refirió, son el alto valor de las viviendas en la ciudad dada la cercanía con Estados Unidos, además de la situación salarial que atraviesa el trabajador promedio de la ciudad.

“En gran parte ha sido la solución a esos trabajadores que menos ganan para poder tener acceso a una vivienda del municipio de Tijuana, nosotros estimamos cerca de cuatro personas beneficiadas por vivienda adquirida a través de Unamos Créditos”, señaló.

La Delegada indicó que año con año las condiciones de vivienda varían en la ciudad, puesto que actualmente la mayor oferta para los tijuanenses es la edificación vertical, sin embargo el precio de los departamentos son sumamente elevados.

Optan por rentar

Con relación a lo anterior, algunos ciudadanos opinaron respecto a las condiciones de acceso a una vivienda, mismas que prefieren evadir y optar por rentar un domicilio o departamento.

“Las rentas no son baratas, pero aunque uno quiera adquirir una casa se encuentra en una situación sin salida, porque no podemos generar lo suficiente para obtener un crédito, o las mismas condiciones laborales no lo permiten”, señaló Javier Martínez Díaz.

El habitante de Tijuana señaló que incluso ha laborado en empresas donde el seguro social no es brindado como prestación, por lo que su cotización en el Infonavit se ha visto rezagada, tras más de diez años laborando activamente.

“Parece que la ciudad apunta a que no se pueda adquirir casa a menos que ganes en dólares y te interese un departamento en un edificio de más de un millón de pesos, yo si diría que es una crisis”, destacó.

Para saber

Con “Unamos Créditos” Infonavit, la persona puede sumar su crédito con algún familiar, amigo o pareja en unión libre para adquirir una vivienda nueva o existente.