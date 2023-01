Conoce a la doble tijuanense de Belinda

Tijuana, BC.- Isabela Chávez es una joven transexual de 23 años, originaria de Tijuana, quien desde hace dos años se transforma en Belinda y ha cautivado a miles de personas en las redes sociales y a los que la ven por las calles por su gran parecido, que incluso algunas veces hasta ha sido confundida con la cantante.

"Yo me llamo Isabela Chávez Montelongo, tengo 23 años, el pasado 2022 me cambié el nombre legalmente porque nací con otro nombre, esto lo digo porque es una duda que todos tienen en sus comentarios. Yo comencé como bailarín menor de edad, en otro bar a los 17 años, en el show ya tengo cuatro años y profesionalmente en Latinos Bar tengo dos años", recordó.

Isabela con apenas dos años en el mundo del transformismo profesional, tiene en su repertorio a otros artistas a quienes imita, entre ellos Mon Laferte, Shakira, Marisela, Britney Spears, Amaia Montero y Lorena Herrera cuya imitación es nueva, pero su fuerte es Belinda.

Transformación total

Mencionó que cuando un artista lanza al mercado nuevas canciones y hasta nuevo look, ella tiene que cambiar todo y aprenderse los temas, pues las personas esperan llegar y ver un repertorio actualizado.

"Nunca me imaginé que me iba a parecer a Belinda, nunca pensé que yo fuera a ser una transformista, nada de esto, yo empecé de bailarín cuando era un gay boy y las chicas que daban show como yo me decían que estaba muy bonito y sugerían que yo podía hacer a Belinda, me pidieron que me dejará maquillar hasta que acepté y presté mi rostro. Al inicio no me maquillaba tan bien como ahora, poco a poco fui perfeccionando el maquillaje", narró.

Belinda le regaló un muñeco de peluche, vestuario que utilizó en un video musical y hasta una revista autografiada.

Impresiona el parecido con Belinda

Su parecido ha impresionado a miles de personas que hasta la misma Belinda se dio tiempo en su último concierto en Tijuana para hacerle estos obsequios.

“Me regaló un peluche, una revista autografiada y vestuario que usó en su video musical ‘La niña de la escuela’", relató.

"Cuando estaba en el concierto ella me señaló y me hace señas, era que me iba a dar el osito, después de que se terminó el concierto yo tenía que venir a trabajar aquí y tenía mucha presión, me vine corriendo y como a la media hora me habló el equipo de Belinda y me preguntaron si estaba en mi lugar de trabajo y les dije que sí, al inicio no me la creía que la llamada fuera real y cuando llegaron me dieron la revista y la ropa junto a un video de ella", recordó con gran emoción.

Su familia, importante en su transición

También habló sobre su familia y como ha sido parte importante en su transición como Isabela pues la apoyan totalmente.

"Mi familia me apoya, nunca me ha faltado nada, no me dicen nada malo, algunas veces mi mamá sí se pone triste por miedo a que algo malo me pase porque es consciente de las dificultades que pasa una persona trans, no me rechaza, solo tiene miedo que me pase algo, como chica trans pasas por muchos procesos como cirugías, hormonas y así", añadió.

Sobre los cambios físicos que tiene ahora comentó que para parecerse más a la cantante solo se ha operado el cuerpo, aunque muchas personas piensan que se ha sometido a arreglos en el rostro.

"Nunca me creen pero en el rostro no me he hecho nada, de hecho cuando vienen mujeres bien buchonas me dicen que tengo la rino y yo les pido que me toquen para que vean que no, en la cara no he tocado nada, pero en el cuerpo sí, me hice lipo con transferencia a glúteos y me puse pechos", dijo.

Casi pierde la vida por las cirugías

Aunque ahora es muy feliz, contó que tuvo que someterse a algunas cirugías donde casi pierde la vida.

"Con las cirugías me pasó que en el proceso tuve muchas dificultades, ya casi pierdo la vida, un implante lo rechazó mi cuerpo, yo estaba aferrada, no quería que me lo quitaran, estuve mucho tiempo internada de emergencia, esto sucedió el año pasado, me fui a mi casa y sentía molestias, pero me habían dicho los doctores que era normal hasta que se me abrió el pecho y me regresé al hospital de emergencia, estuve dos semanas internada abierta, me checaron y ya que miraron que tenía afecciones me volvieron a poner el implante", contó.

Confesó que desea volver a hacerse la liposucción, transferencia a glúteos, quitar las costillas, rinoplastia y hacer la bichectomía. Isabela dejó en claro que se considera un ejemplo para las mujeres trans que buscan ser felices y reconoció que ella misma ahora dedica tiempo a ayudar a otros.

"Mucha gente que viene a verme viene de Tik Tok, de Instagram, de las redes y yo a veces también me considero un ejemplo porque soy una chica muy trabajadora, muy responsable, muy humilde, creo que eso es ser un buen ejemplo para la gente, no soy una persona mal portada y aparte soy una persona que apoya mucho a la comunidad, a las chicas trans, a la comunidad LGBTIQ+. Aquí conocemos a Susi Barrales que es una activista que tiene su propia asociación de ‘unión trans’ y yo siempre que me ocupa la ayudo, voy a dar showsitos de Belinda, sí me considero un ejemplo", expresó.

Los sueños de Isabela

Con más de 100 mil seguidores en TikTok e Instagram sus fanáticos dicen que les encanta el show y su parecido con Belinda es sorprendente. A pesar de sus miles de fans Isabela tiene claro que no quiere dedicarse al transformismo toda su vida y planea tener su propio negocio algún día.

"Fíjate que no pienso dedicarme mucho tiempo a esto del transformismo, me gustaría tener mi propio negocio y estar en mi casa con mi familia, mi marido y mi perrita que amo.

Chicos nunca se den por vencidos, siempre luchen, siempre estén pensando en ir para adelante nunca para atrás y sobre todo siempre tener humildad porque la humildad siempre te va a abrir puertas en donde sea que estés y una persona humilde siempre va a caber en cualquier lugar", concluyó Isabela.

Conócela en sus redes sociales:

Instagram: @isabela_chavez20

Tiktok: @isabelachavez20

Isabela se presenta en Latinos Bar, ubicado en avenida Revolución 751, Zona Centro.