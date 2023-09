Conductores piden la creación de botón de emergencia para detener asaltos

Tijuana, BC.- Conductores de plataformas digitales exigieron a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Sspcm) de Tijuana la creación de un botón de emergencia exclusivamente para este gremio para detener los asaltos que sufren.

Kevin González, quien desde hace dos años se desempeña como chofer, expuso que esa innovación permitirá que los trabajadores del volante brinden sus servicios de manera segura en cualquier zona de la ciudad y en caso de ser víctimas de atracos o agresiones los municipales podrán ubicar de manera rápida a los responsables.

Detalló que en ese botón se debe incluir la opción para grabar en video y audio para que el reporte sea más fácil de realizar y enviarlo a las autoridades.

A raíz del asesinato del conductor Jesús Everardo y el asalto que sufrió otro, González manifestó que, aunque reciben el apoyo de los municipales, deben fortalecer sus propias redes de vigilancia en los compañeros.

Ya no puedes andar a gusto, ya no puedes andar tranquilo, uno sale a trabajar y es injusto que alguien venga y te quite lo poco que has ganado y eso no se vale”, declaró.