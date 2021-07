Condicionan en BC eventos masivos por coronavirus

Los eventos masivos en Baja California, como las ferias programadas en diferentes municipios, serán suspendidas de incrementarse el porcentaje de personas hospitalizadas por Covid-19, advirtió el secretario de Salud del Estado.

Alonso Pérez Rico, durante su informe diario, indicó que si durante los próximos 10 a 14 días se registra un aumento de 3% en el número personas hospitalizadas con el virus tendrán que suspender este tipo de eventos.

En el evento que se tuvo aquí en Tijuana hubo muchas áreas de oportunidad, les aseguro que eso no se va repetir. Hay videos y fotos donde hay muchas personas sin cubrebocas, eso no se puede permitir en un evento masivo en este momento

Uno de los requisitos para permitir eventos masivos por parte del sector salud, agregó, es que cada una de las personas que acudan presente un comprobante de vacunación.

En caso de no contar con uno, deberán llevar una prueba negativa PCR reciente o una prueba, otro de estos es el uso de cubrebocas en todo momento.

“Es muy importante que se haga cumplir los protocolos de seguridad de salud en estos eventos porque lo que queremos es hacer las cosas bien, no por unos vamos a pagar todos; entonces si no se pueden cumplir los protocolos, pues que no se realicen los eventos”, agregó.

La pandemia en Baja California

A la fecha la entidad cuenta con una hospitalización del 29.5%, que son 52 personas en cama y 24 pacientes conectados a un ventilador.

Por lo que existen 238 y 246 camas y ventiladores disponibles para los pacientes con el virus que lo requieran.

También vislumbran restricciones en mercados sobreruedas debido a que recientemente en un recorrido que realizaron detectaron que cerca del 30% de los ciudadanos que los visitan no usan cubrebocas y no respetan la sana distancia.

Respecto a la vacunación, el lunes fueron aplicadas un total de 8 mil 11 biológicos de segundas dosis Pfizer y Cansino.

De acuerdo con Pérez Rico, con esto ya suman un millón 940 mil 912 personas con esquemas completos de vacunas.

Es decir que el 72% de la población en Baja California ya está vacunada, porcentaje que aseguró llegará al 80% cuando apliquen las segundas dosis de AstraZeneca.

El funcionario estatal agregó que entre el lunes y el martes se registraron 26 nuevos casos confirmados de Covid-19 y una persona falleció a consecuencia del virus.

Estos números son positivos al ir a la baja, pero, reiteró, es importante continuar con los protocolos sanitarios.

Indicó que los 26 nuevos casos confirmados de Covid se encuentran en Tijuana con 12, en Mexicali con 6, en Ensenada con 5, en Rosarito con 2 y uno más en San Quintín.

Los casos activos también registraron una disminución de un día a otro, ayer amaneció la entidad con 344 casos activos y el lunes eran 365.