Estados Unidos no prohibió entrada a vacunados con CanSino ni Astra Zeneca: SRE

CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Unidos no prohibió entrada a vacunados con CanSino ni Astra Zeneca, aclaró el propio gobierno estadounidense a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México (SRE).

A través de sus redes sociales, la SRE compartió la aclaración hecha por EU.

"El gobierno estadounidense nos ha aclarado que ni el ingreso de viajeros a su territorio ni la eventual reapertura de la frontera común están condicionados al uso de tipos específicos de vacuna", escribió la secretaría encabezada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Pfizer y J&J usadas en vacunación fronteriza

La versión sobre vacunación condicionada con cierto biológico resonó luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestara en contra de la supuesta medida.

Ya nos acabamos las vacunas de Johnson & Johnson, ahora estamos aplicando Pfizer en la frontera porque Estados Unidos no permite la entrada a otro tipo de vacuna porque -y yo no estoy de acuerdo con eso- se les niega entrada o no se acepta a quienes no son vacunados por estas farmacéuticas", detalló en la conferencia mañanera.

"Entonces no hacemos nada si vacunamos con CanSino o AstraZeneca en la frontera porque nos van a decir de que no se abre la frontera por ese propósito, entonces estamos vacunando con Pfizer y hemos tenido ahora un problema de falta de abasto de esta vacuna porque se están ampliando sus plantas y vamos a tener 3 semanas que nos van a entregar menos dosis de la pactada, sin embargo, ya comenzamos en Chihuahua".

También añadió que el proceso de vacunación fronteriza fue completado en los estados de Baja California y Sonora.