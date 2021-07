AMLO en contra de que EU no acepte entrada a vacunados con CanSino o AstraZeneca

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que está en contra de que Estados Unidos no permita la entrada a personas que hayan sido vacunadas con CanSino o AstraZeneca.

"Ya nos acabamos las vacunas de Johnson & Johnson, ahora estamos aplicando Pfizer en la frontera porque Estados Unidos no permite la entrada a otro tipo de vacuna porque -y yo no estoy de acuerdo con eso- se les niega entrada o no se acepta a quienes no son vacunados por estas farmacéuticas", detalló en la conferencia mañanera.

Agregó:

"Entonces no hacemos nada si vacunamos con CanSino o AstraZeneca en la frontera porque nos van a decir de que no se abre la frontera por ese propósito, entonces estamos vacunando con Pfizer y hemos tenido ahora un problema de falta de abasto de esta vacuna porque se están ampliando sus plantas y vamos a tener 3 semanas que nos van a entregar menos dosis de la pactada, sin embargo, ya comenzamos en Chihuahua".

AMLO indicó que ya se terminó de vacunar en Baja California y Sonora.

Pfizer reducirá volumen entrega a México vacuna contra Covid-19 durante dos semanas: subsecretario

La farmacéutica Pfizer reducirá los volúmenes de entrega de su vacuna contra el Covid-19 a México durante dos semanas debido a la reconversión de una planta en Estados Unidos, dijo el martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Según el funcionario, el país recibirá una dotación muy limitada del biológico de Pfizer, como sucedió a inicios de año, cuando la estadounidense tuvo también que readaptar sus laboratorios para atender la alta demanda a nivel global, lo que afectó a muchos de sus clientes en varias parte del mundo.