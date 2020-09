Con descuento especial, llaman a realizar testamento en septiembre

TIJUANA, BC.- Septiembre y octubre son ‘mes del testamento’, en el que se promueve el otorgamiento de la sucesión del patrimonio y contribuir a una cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar.

Por ello se ofrece un descuento; el precio especial para Baja California, publicado por el Gobierno de México, es de $1,044 mxn y para los adultos mayores con INAPAM se les reduce el 50%.

Carlos Ahumara Arrutti, encargado de la notaría número 13, explicó que el testamento es la manifestación de la voluntad de una persona para que se aplique cuando ya haya fallecido, el legado para la disposición de sus bienes.

Dijo que en Tijuana no están conscientes de la importancia de realizar este acto jurídico, a pesar de cada año hacer una campaña de promoción, por la falta de compromiso y supersticiones alrededor de este.

Debido a que algunos no lo ven necesario porque creen no contar con bienes para heredar, sin embargo, en un futuro pueden tenerlos y si se llegase a fallecer ya estarán protegidos y designados.

“La otra, que desgraciadamente es la más recurrente es la situación de que si hago testamento me voy a morir o ‘¿Para qué quieren que haga testamento? ¿Ya quieren que me muera?’ y pues ahí si no verdad”, comentó Ahumara Arrutti.

Señaló que dejar la cesión de bienes por escrito es la única manera de evitar problemas familiares por el deseo de la posesión del patrimonio.

El notario informó, que en su experiencia, los testamentos los hacen entre los 39 a los 60 años, primordialmente, seguido por los adultos mayores; aproximadamente solo el 5% de los tijuanenses han testado.

Declaró que es un acto revocable, se puede modificar de acuerdo a las conveniencias del testador, ya sea si quiere vender los bienes, puede hacerlo o si desea cambiar de herederos.

Legalmente los testamentos son actos personales, solamente el interesado asiste; puede ir acompañado a la primera cita de información, los notarios entrevistas exclusivamente a quien va a testar.

Carlos Ahumara, apuntó que la finalidad de que el testado asista solo es por la presión que pudiera ejercer el acompañante para obtener ventaja en la herencia y a veces va contra la voluntad de quien lo realiza.