Comerciantes sufren por baja afluencia en garitas de Tijuana

Tijuana, BC.- Quienes sufrieron una racha de dos días malos fueron los vendedores ambulantes de la garita de San Ysidro, así lo indicaron algunos comerciantes.

“Me ha ido muy mal la verdad, yo entre a trabajar a las cinco de la mañana y créame que he andado vueltas y vueltas y nada, uno esperaba mas venta y hasta ahora no he vendido ni un burrito”, aseguró Alicia Roman, quien es empleada en un puesto de burritos.

Mencionó que normalmente siendo las 11:00 horas ya se ha vendido bastante y que por motivo de la reapertura, creyeron tendrían mayor venta, por lo que prepararon más burritos y bebidas para que no les faltara y poder abastecer a todo aquel que hiciera fila, cosa que no sucedió.

“El domingo estuvo más o menos, pero han sido dos días que no esperábamos, mayormente los lunes hay más fila, hoy no, esperábamos más personas, mis jefes compraron más productos, se prepararon por si llegaban más, pero pues no”, indicó Alicia.

Pocas ventas desde el domingo

María, quien vende tamales, champurrado y sándwiches en la mencionada garita, también contó que le ha ido muy mal desde el domingo.

“Pues hay nos va mas o menos, esperábamos más gente, pero pues no fue así, nosotros llegamos a las tres de la mañana y nos levantamos a las 10 y pues ahorita son las 11 y pasaditas y aquí seguimos, sin vender”, explicó María.

De ella depende su hijo menor, por lo que dice estar angustiada ante la falta de personas y teme continúe así el resto de la semana.

Pues trajimos más tamales, más champurrado, más cosas para las personas y aquí se nos está quedando, de mí depende mi niño, tengo un niño y pues yo le doy todo, me da miedo que esto siga, si van a cruzar cómprenos tamales, champurrado o avena”, pidió.