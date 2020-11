Clúster Médico a favor del uso obligatorio de cubrebocas

TIJUANA, BC.- El Medical + Healt Clúster (MH Clúster) que agrupa a 80 colegios y asociaciones profesionales de prestadores de servicios de salud dio a conocer que apoya que el uso cubrebocas sea obligarotia en el estado, particularmente en Tijuana, después de lo sucedido el fin de semana pasado.

La próxima semana el Cabildo de Tijuana votará si aprueba o rechazan la iniciativa de aplicar multas a las personas que no usen cubrebocas en la vía pública.

“Es muy posible que existan más personas que ahora están contagiadas, algunas no se darán cuenta por ser asintomáticos y muchos otros lamentablemente tendrán que acudir a los hospitales”, advirtió el presidente del Clúster Médico, Jesús Abraham Sánchez Frehem.

Añadió que el tiempo de la concientización ya pasó porque durante seis meses autoridades y líderes de opinión han exhortado a la ciudadanía a tender las medidas de higiene, así como el uso adecuado de cubrebocas.

“Mientras no cumplamos con las medidas sanitarias, repetidas hasta el hartazgo, vamos a regresar a ese semáforo rojo, poniendo en riesgo la economía de la región y sustento de muchas familias”, manifestó.

Comentó que de no tomar acción y responsabilidad corremos el riesgo de regresar en los próximos días otra vez al confinamiento, tal cual como ha estado sucediendo en otras ciudades del mundo y estados de nuestro país.

“Hay ciudades que ya están infraccionando y otras que están deteniendo a quien no usa el cubrebocas, no sabemos si el camino sea que se multe a quien no siga las indicaciones, esto deberá determinarlo la autoridad, pero si vemos la necesidad de que las medidas coercitivas implementadas, por las mismas, pasen a un siguiente nivel para evitar la probabilidad de un repunte, considerando también los riesgos de la temporada invernal”, concluyó el doctor Abraham Sánchez Frehem.