Celebran a mamás en el panteón en Tijuana

Tijuana, B.C.- Entre la nostalgia y música decenas de mamás fueron recordadas por sus familiares, quienes acudieron al Panteón Municipal Número 1 para festejar el Día de las Madres.

Limpiaron las lápidas para adornarlas con rosas rojas para sentirlas a sus madres más de cerca.

Ana María García llevó arreglos florales a su madre, abuela y hermana, que recientemente fallecieron por problemas de salud.

Cuando era niña

“Cuando estaban vivas las festejábamos. Veo que muchas personas tienen a sus madres vivas y no hacen nada por ellas y eso me da mucha tristeza. Cuando uno tiene madre hay que aprovecharla, porque no son eternas. Ahorita me siento triste”, expresó.

Te puede interesar: Menores de albergue del DIF en Tijuana vuelven a protestar en menos de una semana

García recordó que en los últimos años de vida de su madre estuvo a cargo de ella, como una manera de agradecerle y regresarle todos los cuidados que le brindó cuando niña.

La recuerdo que era muy alegre, pero de todas maneras da tristeza. Y en cierta forma a veces las siento más cerca de mí, siento que puedo estar más en contacto con mi mamá, abuela y mi hermana”, dijo.

Te puede interesar: Alcaldesa de Tijuana pide regular cuidado de menores en casas hogar

Por su parte, las tumbas de los señores Agripa y Fermín Alarcón fueron visitadas por sus hijos, nietos y hermanos, quienes en fechas especiales como el 10 de mayo dedican un convivio para que desde donde estén lo celebren con música y alegría.