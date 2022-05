Carlos Hernández: Verdugo del Norte

TIJUANA, BC.- Sus 33 victorias lo tienen como el líder histórico de Toros de Tijuana y con el triunfo que se apuntó el 1 de mayo en el Estadio Panamericano, Carlos Hernández ha ganado a todos los rivales de la Zona Norte.

Le faltaba Mariachis de Guadalajara y ante ellos fue el resultado favorable de ese día, al trabajar dos entradas y un tercio de relevo sin hit ni carrera, con dos poches y sin regalar pasaportes.

“Honestamente no reviso mis estadísticas y sólo me concentro en lo que hago cada vez que subo a la loma y ni siquiera veo mis números”, comentó.

Parte de los dos campeonatos de Toros

El zurdo ha sido parte de los dos campeonatos de Toros de Tijuana en LMB, ya que llegó en 2017 y está cursando su sexta temporada con Toros de Tijuana.

“Usualmente se trata de un tema que se relaciona con mala suerte y por eso a la mayoría de los jugadores no les gusta revisar sus estadísticas. Imagínate estar revisando estadísticas y estar pensando lo que pueda pasar en tu próxima salida o en el futuro, así que es un tipo de cosas como “reglas no escritas” y es algo que yo nunca hago”, agregó.

El del 2022 es su primer ciclo como relevista, sin embargo, parece no afectarle a la hora de apuntarse victorias, ya que es el líder del equipo y de LMB con cuatro de los ocho triunfos que ha registrado Toros de Tijuana en la naciente campaña. Además, lidera toda la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en la vigente campaña.

“Alguien me mencionó que soy el líder de victorias con Toros y soy muy afortunado y bendecido de haber estado en esa posición para ayudar al equipo a ganar”, indicó.

Lo menos que podía lograr

En cuanto a su hazaña de vencer a todos los rivales de la Zona Norte, el zurdo dijo sentirse muy contento y bromeando dijo que es lo menos que podía lograr luego de tantas temporadas con el equipo tijuanense

“No sabía y es muy agradable enterarme de que le he ganado a todos los equipos en la Zona Norte; son noticas nuevas para mí, ojalá pueda ayudar más al equipo y así sumar nuevos récords; aseguró.

Su nueva encomienda saliendo del bullpen ha hecho que el californiano esté pasando por un proceso de adaptación, ya que su trabajo ha cambiado de manera radical, al aportar como relevista intermedio.

“Es una cosa como de “amor y odio”, ya que me gustan unas cosas, pero otras no tanto; como abridor tienes más tiempo para preparar tu cuerpo y en el bullpen en ocasiones es difícil para mí estar listo y trato de mentalizarme de que debo estar preparado más rápido, así que a veces me siento bien, a veces me siento un poco “apretado”, pero estoy adaptándome”, concluyó.

Carlos Hernández y sus “víctimas”

Rival Victorias

Rieleros 7

Algodoneros 6

Sultanes 3

Generales 3

Acereros 3

Saraperos 3

Piratas 2

Diablos Rojos 1

Tecolotes 1

Mariachis 1

Leones 1

Guerreros 1

Bravos 1