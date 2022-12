Caída de árboles fue por cambio climático: Director de Nación Verde

Tijuana, B.C.- La caída de más de 15 árboles en el bulevar Díaz Ordaz a causa de las lluvias y vientos reflejan los daños que ha provocado el cambio climático en Tijuana en el último año.

Así lo sostuvo el director de la asociación civil Nación Verde, Octavio López, quien explicó que los árboles en 2021 sufrieron sequía, lo que debilitó más sus raíces en el camellón.

El año pasado casi no llovió, este año ha llovido muy poquito, los árboles estaban muy estresados. Luego, los árboles estaban en el camellón y sus raíces cuando los plantaron, probablemente, no eran buenas y las tenían en forma de cochino, eso hace que la raíz principal no baje”, comentó.