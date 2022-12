Clima BC: Las bajas temperaturas seguirán los próximos días, señala Protección Civil

TIJUANA, BC.- Derivado de los remanentes del frente frío número 16 que pasó por el Norte del país y la segunda tormenta invernal, que ocasionaron lluvias y nevadas en los pasados días, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que continuarán las temperaturas de gélidas a muy frías en la entidad.

La CEPC mantiene un monitoreo constante sobre las condiciones climatológicas, con el fin de alertar a la población y que se puedan tomar las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Salvador Cervantes Hernández, titular de la CEPC, explicó que, si bien las probabilidades de lluvia son mínimas y limitadas únicamente al municipio de Tecate y las zonas altas de la región, las temperaturas de gélidas a muy frías continuarán durante los próximos días en todo el Estado, sobre todo durante las mañanas y las noches.

Temperaturas bajo cero

Cervantes Hernández informó que en las zonas montañosas la temperatura podría descender hasta los -10° Celsius (C) durante las madrugadas; mientras que en la Zona Costa, que comprende Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, así como en Mexicali, podrían llegar hasta los 2° C.

El resto de los municipios se mantendrán con temperaturas mínimas frías entre 7 y 9° C; sin embargo, las temperaturas máximas no superarán los 17° C en ningún municipio, añadió el funcionario de la CEPC.

Por lo anterior, la CEPC exhorta a la comunidad a tomar medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias o complicaciones de salud, tales como mantenerse bien abrigada mediante el sistema de capaz de ropa, mantener ojos, nariz y boca cubiertos al encontrarse en el exterior y evitar los cambios bruscos de temperatura.