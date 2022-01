Cae consumo en comercio por repunte de Covid-19

Tijuana, BC.- Comerciantes de la Avenida Revolución y de mercados sobrerruedas expusieron que el aumento de contagios de Covid-19 en la región se ha reflejado con una disminución en sus ventas.

El ciudadano Fernando Solis, vendedor de artesanías mexicanas, comentó que las calles del centro se han mantenido desoladas por causa de los contagios excesivos en estas semanas.

“Por regular en enero siempre baja las ventas, pero con el repunte de Covid y la gripe que se confunde con el virus, no hay gente que pase” explicó, quien aseguró que los clientes locales son los que consumen más.

Te puede interesar: La gente no está haciendo compras para cuidarse: Canaco

Presencia escasa de turistas

Comentó que la presencia de los turistas ha sido escasa ya que observa que solo cruzan a Tijuana para revisiones médicas y dentales.

“Solo vienen cuando tienen que ir al doctor o al dentista, porque se cuidan mucho”, apuntó.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Turísticos de la Avenida Revolución Juan Palambo Saucedo comentó que el flujo de turistas se mantenido regular a pesar de las circunstancias.

Reconoció de aún no se recuperan económicamente al 100% por efecto de la pandemia, pero que a finales de diciembre tuvieron una recuperación del 70%.

Te puede interesar: Pide Cotuco a servidores turísticos reforzar protocolos sanitarios

Este fin de semana se celebra “Martin Luther King Jr”, indicó, y los turistas frecuentan venir a celebrar esta fecha en Tijuana, por lo que esperan que haya una recuperación de 15 % para este domingo.

Los sobrerruedas

Después de las fiestas navideñas se generó un repunte masivo de casos de Covid 19, por efecto la ciudadanía se ha mantenido resguardada para evitar espacios que puedan provocar un caso de infección.

“Hay menos gente que viene, la venta ha bajado mucho en estas dos últimas semanas porque se asusta del covid” expresó Juana Rodríguez quien se dedica a vender ropa de segunda mano los viernes en Avenida Rancho Jauja.

“Las personas no quieren venir porque les da miedo infectarse. He notado que mucha gente cuando llega se fija si no traes cubrebocas; toses o te escuchan estornudar, la persona se va”, aseguró.

Te puede interesar: Restauranteros se dicen dispuestos a colaborar

Baja el flujo de compradores

Constantino Lopez, dueño de comida mexicana, reconoció que bajó el flujo de personas a partir de enero por la alta tasa de contagios que hay en la ciudad.

“A esta hora vendíamos más, pero desafortunadamente hay que seguir laborando para pagarles a los empleados”, indicó.

Mencionó que la gente dejó de acudir al negocio desde que la Secretaría de Salud de Baja California empezó a mandar comunicados sobre el aumento de contagios de coronavirus.

Te puede interesar: Variante Ómicron reto 2022: Empresarios

“Lo bueno es que no nos cerraron como en el 2020” comentó, quien teme que vuelvan a dar aviso de no poder instalarse, ya que necesita que pagar a sus empleados y pagar servicios del negocio.