Pide Cotuco a servidores turísticos reforzar protocolos sanitarios

Tijuana BC.- Dado el incremento en los casos activos de Covid-19 en la entidad, el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, hizo un llamado a los servidores turísticos para que refuercen y sigan aplicando los protocolos sanitarios y recomendaciones emitidas por parte de las autoridades de Salud del Estado.

El presidente del Comité, Lic. Arturo Gutiérrez, dijo que en reunión virtual convocada por el Consejo Coordinador Empresarial en la que estuvieron presentes el Secretario de Salud de Baja California, Dr. José Adrián Medina Amarillas y el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Erwin Areizaga Uribe, explicaron en torno a las nuevas recomendaciones a establecimientos no esenciales para hacer frente a la pandemia.

Nos comentaron que fueron medidas súbitas, porque se dispararon de manera alarmante los contagios, ya que tan sólo el miércoles se registraron más de 800 casos, lo cual es algo que no se había registrado ni en los peores momentos, mismas que son aplicadas a los establecimientos esenciales, tales como bares, restaurantes, casinos, cines, gimnasios, estadios y demás centros de recreación”

Puntualizó.

Los lineamientos

Entre los lineamientos indicó que al momento de ingreso de sus clientes, los negocios estén autorizados para solicitar a los ciudadanos mayores de 18 años un comprobante o certificado de vacunación contra COVID-19 o prueba de PCR con resultado negativo a COVID-19 realizada como máximo cinco días antes.

No obstante, dijo que se les informó que a fin de no afectar a los derechos de la población, ni afectar la economía de las empresas, la exigencia de certifcado médico por el momento será opcional a cada establecimiento y serán los titulares de los distintos negocios quienes decidan si solicitan o no el certificado de vacunación contra el Covid-19.

“No será una imposición y sí una recomendación, va a ser una medida de apercibimiento para los comercios, no se negará la entrada a nadie, esto aparejado con una campaña informativa a nivel estatal para hacer conciencia”, explicó el representante del sector turístico en Tijuana.

Plan piloto

Indicó que se establecerá una especie de plan piloto y dependiendo del comportamiento de la pandemia, se irán tomando nuevas decisiones al respecto, para lo cual celebró que hay un diálogo abierto entre el sector empresarial y las autoridades sanitarias.

Asimismo hizo un llamado a los turistas y visitantes de acatar las recomendaciones a fin de puedan disfrutar de manera segura todo lo que ofrece Tijuana, y tengan una grata experiencia.

Entre otras recomendaciones, agregó que se contempla socializar que los negocios adquieran monitores de CO2 para evaluar continuamente la eficacia de la ventilación de sus espacios.

A lo largo de una semana, mencionó que se estarán realizando las visitas de inspección sólo personal de la Coepris y ninguna otra autoridad para ver que se cumplan los aforos permitidos que hasta el momento es el 75% a todos los establecimientos, entre otras medidas y recomendaciones.

Eventos masivos

En torno a la realización de eventos, a partir de una afluencia de 150 personas serán considerados eventos masivos, por lo que los organizadores tendrán que presentar además de los protocolos biosanitarios, una carta de no inconveniencia para poder obtener la autorización del evento.

Además de lo señalado, dijo que los establecimientos deben de exigir portar el cubrebocas a sus usuarios, tomar la temperatura y brindar gel antibacterial a éstos.

“Estas recomendaciones se brindaron con la idea de evitar pasar a semáforo rojo, debemos de seguir apostándole a los protocolos sanitarios y a la vacunación, debemos seguir siendo cautelosos por ningún momento debemos bajar la guardia, y así unidos pronto podremos salir adelante”, concluyó.