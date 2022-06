Buscan reposicionar a Tijuana como una meca musical y cultural

Tijuana, B.C.- Promotores de Los Ángeles, California, y de la ciudad de Tijuana, México, buscan reposicionar a esta frontera como una meca cultural y musical, a través de una serie de eventos y actividades de corte binacional, como lo es el festival “Sueño de Verano”, el cual se llevó a cabo este fin de semana con la participación de grupos de ambos países, teniendo como estelar a la banda neoyorquina “Beach Fossils”.

En conferencia de prensa previa a esta primera edición de este festival, que se pretende realizar anualmente, “Sueño de Verano”, que se llevó a cabo en el Espacio Cultural Observatorio (antiguo Cine Bujazán), Dave Peterson de la promotora norteamericana “Sister Midnight”, mencionó que Tijuana históricamente es una ciudad que está ligada a la música y que conjuntamente con el sur de California constituye una región de gran importancia en la escena cultural a nivel mundial.

Yo siempre me he preguntado, si en Los Ángeles se tienen tantos conciertos y acuden músicos de todas partes del mundo, porqué no traer algunos de esos eventos a Tijuana… y es por ello que estamos haciendo esta colaboración con Séptima Producciones y Ground Control Touring, para traer más eventos binacionales a esta frontera, que es una región con gran potencial y además con mucho talento”, puntualizó.