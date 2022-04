Buscan delimitar concepto de terapias de conversión

Mexicali, BC.- Delimitar el concepto de terapias de conversión es lo que busca el Gobierno del Estado para la iniciativa recién aprobada por el Congreso del Estado, que prohíbe las terapias de conversión en Baja California.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, indicó que la intención sigue siendo que la prohibición se convierta en ley, sin embargo, pide que se defina bien el alcance de las sanciones que se incluyen en la iniciativa.

Fue apenas el pasado 21 de abril cuando el Congreso del Estado aprobó por mayoría la prohibición de las terapias de conversión en Baja California, así como sanciones que van de dos a seis años de prisión y multas de 500 a 2 mil veces la UMA.

No podemos permitir violencia, no podemos permitir, no podemos permitir violencia, no podemos permitir tortura, estamos en contra de todo ello, de que se denigre a una persona, y eso es lo que queremos estipular en las observaciones que hemos hecho”, comentó.