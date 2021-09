Buscan crear conciencia con el primer cruce peatonal canino en bulevar Fundadores de Tijuana

Tijuana, BC.- Un cruce peatonal con patitas pintadas, es lo que se observa sobre el bulevar Fundadores, en Tijuana, este es el primer cruce en su tipo, una alternativa que busca concienciar a los automovilistas a que reduzcan la velocidad y respeten cuando un perro intenta cruzar la calle.

Las redes sociales se llenaron de la imagen de este cruce y rápidamente usuarios comenzaron a aplaudirlo, muchos otros aprovecharon para mencionar a una casa de cambio que desde hace 5 años da comida, agua y hogar a los perros callejeros de la zona.

Nosotros miramos a los perritos que venían buscando agua, comida, sombra y entonces desde ya hace cinco años tenemos que les damos agua, comida, sobrecitos y hasta un lugar donde refugiarse del frío, cobijitas y en caso de que este lloviendo aquí hay refugio dentro”, explicó Angi Solano Arias, quien trabaja en la casa de cambio.

Te puede interesar: Ofrecen asesoría a quienes tienen problemas con certificado de vacunación contra Covid-19

Cruce peatonal pintado por el Ayuntamiento de Tijuana

Este nuevo cruce fue pintado por el Ayuntamiento de Tijuana, el domingo 26 de septiembre, una acción que agradecen los vecinos, pues aseguran que a pesar de parecer algo insignificante, se pueden lograr grandes cambios.

“Los animalitos vienen a comer aquí y entonces ellos se quedan en el semáforo esperando, yo creo que hasta nos sirve a nosotros como humanos ver que un perrito se quede esperando el cruce, hay mucha gente que no respeta y entonces creo que esto es una muy bonita acción que puede lograr muchos cambios importantes”, expresó.

“Si ustedes ven a un perrito o gatito que está en la calle tratemos de solidarizarnos y darles comida, agua, ellos no pueden hablar, no pueden pedir y no nos cuesta nada ser empáticos, ojala y este cruce lo hagan en muchas otras partes, se necesita”, apuntó.

Te puede interesar: Así fue la sesión del Congreso donde restituyeron a Arturo González Cruz

Existen cientos de perros callejeros y si desea una mascota lo recomendable es adoptar, no comprar y si está en las posibilidades ayudar a esterilizar a perros y gatos callejeros se puede hacer, así se estaría ayudando a disminuir la problemática, también se pueden hacer donaciones o sumarse a las distintas fundaciones de activistas animalistas.

Activistas animalistas en Tijuana:

Rescue Me Tijuana: https://www.facebook.com/RescueMeTj/

Patitas firmes: https://www.facebook.com/PatitasFirmes