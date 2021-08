Nombran jefe de seguridad a perro callejero en gasolinera

Tijuana, B.C.- Gasolin es un perro callejero, de aproximadamente 7 años al que una gasolinera de Tecate, Baja California, nombró “Jefe de seguridad”.



Gasolin llegó hace cinco años a la gasolinera “El encanto”, donde los despachadores y administrativos lo alimentaban de vez en cuando, hasta que se quedó definitivamente, pues lo levan al veterinario y hasta lo bañaban con las mangueras de agua. Señaló Magda Sandoval, encargada en la gasolinera que al parecer Gasolin se sintió agradecido y comenzó a ayudarles a cuidar el lugar.

“Es un solovino, aquí todos lo cuidamos y él nos cuida, los clientes ya lo identifican y cuando vienen le traen regalos, a veces comida y así”, indicó Magda Sandoval. Trabajadora Gasolinera.



“La cuenta de Instagram la hicieron los hijos de los dueños de la gasolinera, cuando vienen le toman fotos, yo tambien y los trabajadores y se las mandamos para que las publiquen, se nos hace chistoso, él está siempre en su papel, si ve a alguien sospechoso luego luego ladra y no lo deja entrar ni al baño”, contó.

Se viralizó esta semana



Aunque el canino ya tiene cinco años en el lugar, su popularidad se viralizó esta semana gracias a la publicación de un joven que escribió junto con fotos en sus redes sociales:



“El otro día en la gasolinera de Tecate encontré este perrito y le di croquetas, ya me lo iba a robar y me dijo el gasolinero: “este perrito es de nosotros oiga, mire, busquelo en Instagram, es famoso”.



Los internautas sintieron tanta ternura que comenzaron a seguir a Gasolin y de tener 354 seguidores llegó a más de 100 mil en cuestión de horas.



Los trabajadores de la gasolinera comentaron que para poder acercarte a Gasolin, debes hacer un intercambio, llevarle comida a cambio de caricias, pero ¡ojo! No cualquier comida, a él solamente le gustan los sobres de carne, si le das de otra no te hace caso.

No olviden llevar consigo un regalo



“No se deja agarrar por cualquiera, es muy chiqueado, solo come sobres de carne, si le das de otro no te pela, es muy lindo, pero si lo bañan identifica quien lo baño y no se le acerca, es rencoroso”, dijo Magda.



Gasolin duerme en el cuarto de máquinas, el cual dicen se acondiciona dependiendo el clima, si hace calor, adentro está fresco y si hace frío es caliente, en este lugar Gasolin cuenta con cama y contenedores con su respectiva comida y agua.

Si quieren saludar a esta celebridad no olviden llevar consigo un regalo, la gasolinera es la segunda al entrar al pueblo mágico de Tecate.



En su cuenta de instagram “Gasolin” comparten videos, fotos e historias del día a día de esta celebridad que se toma su papel de jefe de seguridad muy en serio…Sin duda esto nos deja una gran lección, pues de ser un perrito callejero pasó a ser adoptado y hasta trabajo consiguió.

Recuerda, si pasas por Tecate no olvides saludarlo.