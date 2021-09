Así fue la sesión del Congreso donde restituyeron a Arturo González Cruz

Tijuana, BC.- Durante una hora con quince minutos de la noche del martes y madrugada del miércoles, debatieron los diputados locales de la 24 Legislatura para restituir a Arturo González Cruz como alcalde de Tijuana.

A las 23:30 horas inició la sesión extraordinaria en la que se aprobó la solicitud con 18 votos a favor, 7 en contra y cero abstenciones para su inmediata reincorporación al cargo.

Los legisladores votaron para dejar sin efecto el acuerdo parlamentario del 16 de febrero de 2021 en que se aprobó en definitiva la licencia de González Cruz para ausentarse del cargo de munícipe, quien hasta ayer se desempeñaba como diputado federal.

No sé si estoy soñando, si estoy en medio de una pesadilla, consulté las fuentes informativas del País, del Estado, para ver si había ocurrido un desastre, un sismo, el desbordamiento de un río, no sé, para ameritar esta urgencia en la convocatoria, no sé si estamos hablando en serio o si nos esté adelantando el Día de los Inocentes porque esto es una broma", manifestó el diputado Marco Antonio Blásquez Salinas, tras presentarse el motivo de la sesión extraordinaria.