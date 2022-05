Busca competir Daniela Souza en Tae Kwon Do en Juegos Olímpicos de París 2024

Tijuana, B.C.- La tijuanense Daniela Souza disfruta del camino que la podría llevar a competir en Tae Kwon Do en los Juegos Olímpicos de París 2024.

A sus 22 años, se concentra en recolectar puntos en diferentes torneos internacionales que le ayuden a mantenerse en los primeros lugares del ranking.

Cerró abril en el cuarto lugar de la clasificación mundial y en el séptimo en el ranking olímpico.

Vamos por buen camino, ese ranking significa que me puede dar el pase a lo que estoy buscando, pero sé que hay más, también está el ir por un buen resultado a Juegos Olímpicos”, comentó durante su visita a FRONTERA.

Su preparación

Hace un par de días llegó desde República Dominicana donde se quedó con el oro en el Campeonato Panamericano en la categoría -49 kilogramos. Para principios de junio estará en Roma, Italia, para el inicio del Grand Prix por ser parte de las mejores 32 a nivel mundial. “Lo importante de estos torneos es medirse con los demás que están en el top”, agregó.

Por mientras, se concentra en finalizar sus estudios en Negocios en la Universidad Anáhuac y en hacer su preparación de forma óptima.

Lo considera un arte

“Cuando cambias el enfoque te das cuenta que lo que realmente importa es el día a día, el trayecto al objetivo, mientras mejor hagas ese día a día. Lo más importante es el hoy, lo que vendrá mañana dependerá de tus decisiones”, expresó.

Desde los diez años comenzó su relación especial con el Taekwondo, un deporte que parecía por su personalidad tranquila, no sería su ideal, pero reconoció que en eso mismo se encuentra la razón por la cual lo considera un arte.

“Es un deporte que me desafía, no es cómodo para mí entrar en un área de combate, pelear con alguien, me demuestra de lo que soy capaz cuando me salen las cosas. Me personaliza de diferente manera, me hace ser una versión de la cual estoy orgullosa, uno no cree de lo que es capaz, pero lo logra”, apuntó.