Busca Alcaldesa mejorar la movilidad

Tijuana BC.- Durante el presente año el gobierno local buscará atender la problemática del tráfico en la ciudad a través de la reactivación del SITT, la modernización de los semáforos y la posibilidad de implementar el programa "Hoy No Circula".

En entrevista con FRONTERA, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, reveló que actualmente se encuentran trabajando con el Gobierno del Estado para revisar que opciones hay para que opere al 100% el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) .

Aunque no hay una fecha definida para que opere en su totalidad, dijo, ya revisan las acciones a tomar.

El Gobierno del Estado ya hizo la primera acción con el decreto para los taxis rojos y nosotros ya tenemos muy avanzado el proyecto para ver qué tan factible es echar andar el SITT”

Dijo.

Cambio de vialidades

Sobre los semáforos, reveló que en próximas fechas harán los cambios de todos estos aparatos por unos modernos.

Actualmente existen semáforos con sistemas muy anticuados, expuso, y se dañan con las lluvias.

La idea es cambiar todos para después sincronizarlos, situación que aseguró ayudará a la fluidez en las principales vialidades.

“Hemos visto problemas en los bulevares donde te marca verde y el que sigue rojo, entonces no fluye de manera rápida y hacen que todos se detengan y en las intersecciones haya un caos, al estar todos en coordinación la fluidez va ser muchísimo más rápida”, expresó.

Hoy no circula

Aplicar el programa “hoy no circula” es otra opción, debido a que se avecinan algunas obras que provocarán problemas viales como el puente Chaparral, que está cerrado y no hay respuesta de la federación para cuando lo repararán.

Este tema lo está revisando por lo que trabajará en un proyecto para presentarlo ante el Cabildo para su análisis y votación, apuntó, y de hacerse realidad no solo beneficiará en la movilidad, también disminuirá la contaminación del aire.

Dijo que se encuentran facilitando todos los permisos municipales necesarios para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

pueda iniciar con los trabajos del puente que conectará al Aeropuerto Internacional de Tijuana con la entrada a Playas de Tijuana.

ALCALDESA ¿CUÁL SERÍA EL BALANCE QUE HARÍA DE SU GESTIÓN A LA FECHA?

Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, no calificaría excelencia porque esa creo estamos muy lejos de llegar a ello por toda la problemática que hay en una ciudad tan complicada estructuralmente en materia de seguridad, sin embargo, el trabajo se a hecho bien, hoy por hoy recibimos el municipio con aproximadamente 300 millones de pesos de deuda de gasto corriente, hemos reducido la deuda de la ciudad en uno por ciento, es muy poquito, es casi nada, sin embargo, no se había hecho eso, no hemos adquirido más deuda entonces creo que en ese sentido vamos bien económicamente hablando que es un tema importante para las arcas del ayuntamiento.

Estamos a finales de febrero y ya rebasamos la meta que teníamos para marzo en el cobro del predial, la gente nos ha respondido; y creo que el pago del predial es una muestra de que la gente confía en nosotros.

Llevamos 738 millones 939 mil pesos, y esperábamos 700 millones a finales de marzo, eso me dice a mi que la ciudadanía confía y está pagando porque ha visto resultados, no los máximos porque en un año no puedes arreglar una ciudad que estaba tan deteriorada, pero ahí vamos haciendo el trabajo diariamente.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE SU GOBIERNO PARA 2023?

Tenemos proyectado el segundo acceso a Santa Fe, vamos hacer el segundo acceso a Santa Fe y por el momento mientras no tengamos resuelto el problema de la glorieta, que la retiremos o no, vamos a parar las construcciones, no hay por lo pronto permisos de construcción en esa zona hasta que no determinemos que va pasar con la glorieta y también determinar cuál va ser el segundo acceso porque el desarrollo de la zona tiene que seguir, sin embargo, esa es mi aportación.

Esperemos que el Estado y la Federación tengan más escuelas porque aunque yo haya un segundo acceso si no hay escuelas y lugares de trabajo en Santa Fe, la gente va seguir saliendo y vamos a seguir teniendo este problema y no se va acabar.

Va muy bien la construcción de la rampa de frenado, vamos hacer en la Zona Este hacia donde está la salida hacia Tecate vamos a hacer unos nodos para aligerar el tráfico en esta zona y también en lo que se requiera del segundo piso el municipio ya liberó todos los predios entonces ya nada más estamos esperando el visto buenos de Sedena para que se empiece la obra de playas.

CON LA REGULARIZACIÓN DE AUTOS CHOCOLATE, EL GOBIERNO FEDERAL ANUNCIÓ QUE ESE RECURSO SERÁ PARA BACHEO, ¿YA RECIBIERON ESE RECURSO Y EN QUÉ ZONAS DE LA CIUDAD SE VA A UTILIZAR

Es para infraestructura en razón de bacheo o pavimentación, entonces ya recibimos este recurso, fueron 210 millones de pesos y se va estructura de la siguiente manera, vamos a pavimentar el Cañón de los Alacranes esa obra nos sale en 68 millones de pesos y en el Altiplano hicimos una pavimentación de cuatro kilómetros donde nunca antes se había pavimentado, esa obra nos va salir en 70 millones de pesos, y lo demás se dispuso en las delegaciones para bacheo momentáneo, porque vamos a disponer de 740 millones de pesos a parte para bacheo porque es muy necesario.

La Zona Centro será prioritaria porque realmente es uno de los primeros cuadros de la ciudad y Zona Centro abarca una gran parte de La Cacho, de La Chapultepec y estas calles pues se piensa que en esas zonas que son de alta plus valía no se necesita, sin embargo, también están deterioradas, la calle Ensenada que va hasta el Centro está llena de hoyos, entonces vamos a disponer. Ya mandamos dos millones de pesos a cada delegación para que inicien los trabajos, estamos esperando que paren las lluvias para continuar con esta gran brigada de bacheo.

Tenemos un convenio con la Cespt, sabemos muchos de los baches que hay en la ciudad son de la Cespt, pero al ciudadano no le importa eso, entonces estamos por firmar un convenio con ellos para que nos descuenten agua porque nosotros pagamos agua, el año pasado pagamos 100 millones de pesos de agua entonces lo que vamos hacer ahorita, vamos a bachear y me lo descuentan de mi deuda de agua y con eso vamos a evitar decir: este hoyo no es mío, este si es mío.

UN RETO IMPORTANTE PARA LA CIUDAD ES LA MOVILIDAD, EL TRÁFICO VEHICULAR ES UN VERDADERO DOLOR DE CABEZA, ¿CÓMO ATACAR ESA PROBLEMÁTICA?

Con un convenio de movilidad que se hizo con el Estado, porque solos no podemos, esta es una situación inherente a ciudadanos, a estado, a municipio, entonces una de las acciones es agilizar los trámites para el segundo piso, otra de las acciones vamos a echar a andar el SITT el estado y el municipio porque ahí tenemos un elefante blanco, no lo pudimos quitar por los 500 millones de pesos de moratoria que teníamos entonces vamos a empezar a ver las acciones para encaminar el SITT. El Gobierno del Estado ya hizo la primera acción con el decreto para los taxis rojos y nosotros ya tenemos muy avanzado el proyecto para ver qué tan factible es echar andar el SITT, porque de otro manera no tenemos más vialidades, que más quisiera yo un carril para vía rápida, entonces el problema es grave porque no hay espacio para vialidades, esa es la verdadera situación y en el tema de los semáforos estamos trabajando en un proyecto para cambiar todos los semáforos porque hay unos modernos , otros no y cada que llueve se descomponen los semáforos porque ya los sistemas son muy anticuados.

Esto va ayudar bastante porque hemos visto problemas en los bulevares donde te marca verde y el que sigue rojo, entonces no fluye de manera rápida y hacen que todos se detengan y en las intersecciones haya un caos, al estar todos en coordinación la fluidez va ser muchísimo más rápida, esto nos va ayudar mucho.

También estamos contemplando por los índices de calidad aplicar el hoy no circula, en razón de la contaminación y esto también le va dar un orden indirectamente a la ciudad.

EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ¿QUÉ PLANES TIENEN EN CUANTO ALUMBRADO PÚBLICO?

Este año vamos a colocar 50 mil luminarias y seguimos atendiendo los reportes de las luminarias que no funcionan, es muy común que las aves hagan sus nidos en las luminarias entonces muchas veces vemos que una luminaria falla, algunas no sirve, sin embargo, este año nos damos a la tarea de poner 50 mil luminarias, ya iniciamos con nuestro programa “Kilómetros de Luz”, destinarán 200 millones de pesos y no pasa por el congreso ya ven que las luminarias siempre ha sido un problema pues aquí no vamos a tener esos problemas porque cuidamos mucho esos temas.

Y tan los cuidamos y es reconocido que lo hacemos, somos el primer lugar en materia de transparencia a nivel estatal, este municipio tiene una calificación del 95% ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con el acuerdo que firmamos con la unidad de transparencia tenemos las arcas y los libros del ayuntamiento siempre abiertos, siempre dispuestos a revisión y estas revisiones no las hacen continuamente de tal suerte que la claridad de este municipio es amplia, de hecho ningún otro municipio se ha suscrito a la transparencia porque no es fácil que tu permitas que te revisen la casa.

Se ha reforzado la unidad de transparencia, la tenemos como dirección y seguimos trabajando en ella porque para nosotros nos evita sorpresas, nos evita sorpresas porque todos los días estamos dando cuentas en qué gastamos, como los gastamos, como son las licitaciones, etcétera.

EN MATERIA DE SEGURIDAD, ¿POR QUÉ TIJUANA NO PUEDE SALIR DE LAS CIUDADES CON MÁS HOMICIDIOS?

Yo creo que en el tema de seguridad no vamos a salir adelante si no se da nombre y apellido de los delincuentes, nosotros este mes decomisamos 90 armas, de esas 90 armas no sabemos cuales están relacionadas con otros crímenes, no sabemos a quién pertenecieron, no sabemos toda es información, está bien no saberla, pero de nada sirve incautar armas si no sabemos qué pasa con los delincuentes, si no hay detenidos, si no hay procesados, entonces mientras no exista esa interrelación entre las corporaciones pues yo creo que estamos lejos de salir, estamos siendo solo una puerta giratoria, y me refiero a los tres órdenes de gobierno.

ANTE EL NUEVO PANORAMA MIGRATORIO EN EL QUE SE CONTEMPLA LA DEPORTACIÓN DE MILES DE MIGRANTES, ¿TIJUANA ESTÁ LISTA PARA ESTO?

Yo creo que listos no, al municipio no le corresponde, sin embargo, no le podemos cerrar la puerta a ningún migrante, y siempre estamos listos para atender conforme vayan llegando las situaciones porque no tenemos un fondo, entonces no se puede hablar de estas listos, sin embargo, siempre le hacemos fuerte a las situaciones y creo que hemos salido adelante y siempre preparados a ver quien llega y a quien hay que echarle la mano.

¿CÓMO EVALÚA EL TRABAJO DE SU GABINETE Y HA CONSIDERADO CAMBIOS EN ALGUNAS ÁREAS?

Los evalúo constantemente, de tal suerte que ya ven llevo dos cambios de secretarios y si no dan la talla, cambio otra vez porque yo soy la dirigente de este municipio y se tiene que trabajar en razón de mi forma de gobernar, buena o mala, en mí puso la ciudadanía su confianza así que siempre están en evaluación constante, y sí les pido resultados.

¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON LA GOBERNADORA Y QUÉ PROYECTOS TIENEN EN CONJUNTO PARA TIJUANA?

Este convenio de la Cespt es avalado por la gobernadora, las dos ya hicimos lo que teníamos que hacer para liberar los requisitos para que inicien el segundo piso, estamos trabajando también en conjunto con la nueva garita de Otay II, el viernes está invitada de honor en un evento donde le entrego las llaves de la ciudad a Nora Vargas, invitamos a la gobernadora porque es un evento de mujeres para mujeres, realmente tenemos una buena relación.

¿QUÉ HA SIDO LO MÁS DIFÍCIL DE SER LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA MUNICIPAL DE TIJUANA POR ELECCIÓN?

Los retos han sido muchos, están los retos de manera importante la misoginia que se vive por algunos representantes, el que algunos representantes públicos no hagan su trabajo y nosotros tengamos que entrar, realmente que nos diga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tengo dinero para el puente -del Chaparral- pues realmente eso es lo más difícil, que cada dependencia no haga su trabajo como debe, la misoginia de algunos que ya se postulan a candidatos de la presidencia municipal y que creen que atacándome de manera personal van a poder tener reflector, eso ha sido difícil, sin embargo, lo lucho y lo trabajo diariamente.

¿CREE QUE POR SER MUJER ESTOS ATAQUES HAN SIDO A SU PERSONA?

Sí, por supuesto, porque se meten con cuestiones inherentes, a que soy inestable emocionalmente por ser mujer, porque no he escuchado que a otro caballero le digan eres inestable emocionalmente, ese es un ataque directo a mí por ser mujer, sin embargo, los voy a educar.