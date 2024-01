Bachilleratos enfrentan ‘reto’ para convencer a alumnos de estudiar ingenierías: UNID

Tijuana, BC.- Los bachilleratos en el municipio han enfrentado el “reto” de convencer a sus alumnos a que busquen estudiar ingenierías, comentó el rector de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Tijuana (UNID).

Manuel Alejandro Flores Pérez afirmó estar “sorprendido” puesto a que instituciones como las que preside les ha costado trabajo atraer alumnos que recién egresan de preparatorias a dichas carreras.

Aunque el también ex presidente de Escuelas Particulares de Baja California AC dijo no estar sorprendido considerando los resultados que tuvo México en la prueba Pisa en el rubro de matemáticas.

Estuvimos casi en el último lugar de los 30, en el 31 de 32 países de la OCDE y a media tabla en todos los países que aplican esta esta prueba… Las matemáticas son un tema difícil en México”, señaló.

Empresas demandan ingenieros

El rector de la UNID reconoció que el sector empresarial tiene una fuerte demanda de ingenieros a nivel local y estatal, por lo que es fundamental promover las ingenierías para fortalecer la economía.

“Cualquier área de ingeniería requiere un pensamiento lógico-matemático, si no agudo, por lo menos en disposición al aprendizaje, de entrada es un reto en los bachilleratos convencer al alumno”, comentó Flores Pérez.

Afirmó que el 95% de los alumnos en la rama de las ingenierías tiene posibilidades de encontrar empleo una vez que culminan sus estudios producto de la oferta laboral actual.

“Si no trabaja realmente es porque no quiere estar en el área que se preparó, sin embargo esto no es peyorativo de que la gente decida estudiar ingeniería”, agregó el expresidente de Escuelas Particulares BC.

Industrias

Las instituciones universitarias, consideró Flores Pérez, también son una vía importante para quienes se desempeñan en las industrias, pero que no terminaron o truncaron sus estudios para buscar un ascenso.

“Son estos perfiles técnicos egresados de los bachilleratos de esta naturaleza que se dan cuenta que sin el título de ingeniería es difícil crecer dentro de la industria, ahí es donde hemos visto una oportunidad de crecimiento”, reconoció.

El rector de la UNID también habló sobre las solicitudes que el sector empresarial ha pedido a las academias, en cuanto a formación y conocimiento, aceptando que han sido “muchas”.

El representante educativo se limitó a decir que además de generar profesionistas con un buen nivel de conocimiento, se requiere de disposición por aprender y entrar en la cultura organizacional de los corporativos.