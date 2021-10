Ayuntamiento rentará albergue para migrantes en Zona Centro de Tijuana

Tijuana, BC.- Durante la presente semana la alcaldesa de Tijuana espera tener listo un albergue en la Zona Centro para atender a los migrantes que se encuentran en el Chaparral.

La presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, aseguró que el albergue será una realidad durante los siguientes días para que en las próximas dos semanas los puedan reubicar.

Si no es un hecho ese directo, el que tenía contemplado rentar la pasada administración, vamos a poner otro, pero va ser un hecho, un albergue va ser un hecho”, declaró.

Recorrido por el Chaparral

Dijo que esta semana realizará un recorrido en la zona del Chaparral para llevar a cabo un padrón y platicar con ellos con la finalidad de que en las próximas dos semanas se puedan trasladar.

Reveló que la renta de este espacio es cuantiosa, sin embargo, todavía no han firmado un contrato por lo que en su momento dará a conocer el monto final.

“Por supuesto, todavía no sabemos porque no se con quien voy hacer el contrato, pero por supuesto es caro, es caro, pero no más caro que proteger a las vidas de estas personas”, concluyó.