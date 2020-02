Autoridades sin protocolos ante hechos violentos: Coparmex

Tijuana.- No existe un verdadero protocolo para frenar la violencia en Tijuana, denunció el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana, Roberto Rosas Jiménez.

Ayer por la tarde un hombre armado entró a las instalaciones de Coparmex, ubicadas en Zona Río, en el lugar se encontraban sesionando alrededor de 15 jóvenes pertenecientes a la organización.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal entraron al edificio compartido con la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y lograron detener al sujeto.

Ante estos hechos el presidente de Coparmex señaló que no es posible que ante una situación como la presentada este miércoles, no exista un verdadero protocolo para atender una situación que no tuvo mayores consecuencias.

“Cada día continúan habiendo ejecuciones, balaceras en distintos puntos de la ciudad, e incluso, el tema de los feminicidios se está convirtiendo desafortunadamente en una problemática más a solucionar”, argumentó.

