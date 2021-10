'Arrepentidos' se vacunan contra el Covid-19

Tijuana, B.C.- Más de siete mil personas ‘arrepentidas’ se vacunaron por primera vez contra el Covid-19 con la primera dosis de AstraZeneca.

La Secretaría de Salud de Baja California retomó las jornadas de inmunización para mayores de 18 años en el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), en las cuales tiene como meta aplicar 23 mil dosis del biológico mencionado.

Entre nervios y felicidad las mujeres y hombres se acercaron a recibir la primera dosis de AstraZeneca, debido a que vencieron el miedo a las reacciones secundarias y porque ya es requisito estar vacunados para conservar su trabajo.

Te puede interesar: Seguirá Baja California en "amarillo", con restricciones a partir del lunes 4 de octubre

Ese es el caso de Kenela Quinela, de 19 años quien labora en una fábrica de Tijuana y a quien dieron como prórroga hasta el día de ayer para inmunizarse.

Platicó que a las campañas anteriores no había asistido porque había enfermado de gripe, tos y calentura.

Me la están pidiendo mucho en el trabajo, de plano ya no dejan entrar sin vacunas, menos estando enferma. Ahora tengo que llevar el comprobante porque si no, no voy a poder pasar”, expresó Quinela.

Otro de los ‘arrepentidos’ en la jornada fue el señor Mario Sierra, de 48 años, a quien un amigo lo convenció después de que uno de sus hermanos estuviera en riesgo de fallecer por coronavirus.

“La verdad no me quería vacunar porque tenía miedo, de lo que comentaba la gente, me dejé llevar. Aunque supe de casos, entre ellos uno hermano, no me motivaba a vacunarme, pero ahorita ya vengo por voluntad propia”, dijo.

Por su parte, el joven Luciano, de 23 años, reconoció que había desaprovechado la pasada campaña de la vacuna de Johnson & Johnson porque sintió temor de las reacciones del biológico, pues la mayoría de la población que se inmunizó con ese biológico sufrió de dolor en el brazo, cuerpo y cansancio.

“Me daba miedo, sinceramente. Me daba miedo de las reacciones de las vacunas. Supe que estuvo la de Johnson & Johnson, pero ahorita ya me anime con la Astra”, dijo.