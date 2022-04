Algunos prefieren rezar

Tijuana BC.- A unos metros donde cientos de vecinos acudieron a la misa de Domingo de Ramos en el parque del fraccionamiento El Refugio había una casilla, pero las urnas lucieron vacías desde el comienzo del proceso electoral. “No sabía que iba a haber votaciones, y como tal no son votaciones porque no participaron muchos”, expresó María Hernández Sánchez, vecina de la colonia.

La mujer añadió que es una persona devota de la religión católica, por lo que decidió darle prioridad a los asuntos religiosos debido a la temporada que se vive en el ámbito católico.

Los ciudadanos que se dieron cita en la casilla para emitir su voto, celebraron la oportunidad de poder juzgar el accionar del presidente durante su mandato, pues dijeron que es un poder que no se le había brindado al pueblo en el pasado

Es la primera vez que vemos algo así, es bueno que salgamos a decir que es lo que queremos para México”

Mencionó Ernesto Valdez, habitante de la colonia.

Inician tarde

En el fraccionamiento Paseos del Vergel, los funcionarios de casilla arribaron al punto de ubicación cerca de las 7:30 horas con equipo incompleto, por lo que invitaron a los ciudadanos a sumarse al ejercicio como colaboradores. “Dijeron que hasta las 8:15 empezaban, está bien yo los espero pero no creo que activen a esa hora”, comentó Julio Alcaraz, vecino de la colonia.

El habitante expresó que los funcionarios de casilla lo invitaron a participar como colaborador de la jornada electoral, sin embargo rechazó la oferta porque según él, no es su responsabilidad. El hombre expresó su apoyo hacia el Presidente y mencionó que su participación en la consulta es una forma de ratificar las funciones del titular del poder ejecutivo del gobierno federal.

En la Primaria Federal Josefina Rendón Parra no lograron votar debido a que no hay casillas para todas las secciones de la colonia, afirmó el Presidente de la casilla en el inmueble educativo, Christian Gutiérrez. “De unos veinte que vienen no podemos atender a nueve, lo que nos lleva a que casi la mitad de los que vienen los regresamos”, apuntó el titular de la casilla del Instituto Nacional Electoral (INE).

Desconocían sobre consulta

Por su parte, algunos vecinos de la colonia negaron saber sobre la consulta ciudadana de la Revocación de Mandato, sin embargo aseguraron que se darían el tiempo de asistir en la medida de sus posibilidades. “No, no sabía que hoy había votaciones, pero ahorita voy a ir, apenas me enteré hoy así que vamos a ir la familia y yo”, señaló Raquel Moreno Carrillo, quien estaba trabajando en un negocio de alimentos.

Con corte a las 13:00 horas, Emmanuel González Calderón, presidente de la casilla 1409 en el parque recreativo Villas, en Villa Fontana, afirmó que de todo el listado asignado a la casilla solo había asistido cerca del 10% de escrutadores.