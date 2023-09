Alcaldesa de Tijuana continúa con la inauguración de calles prometidas en campaña

Tijuana, B.C.- La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez cumplió con un compromiso más de campaña, al inaugurar este lunes la calle Ox Bel Ha, de la colonia La Cueva en la delegación San Antonio de los Buenos, obra de concreto hidráulico en la que el Ayuntamiento invirtió más de 26 millones de pesos.

La pavimentación de esta vialidad, aseguraron vecinos como Alma, databa desde hace décadas y fue una petición ciudadana que recibió la hoy alcaldesa, durante sus recorridos por las calles, cuando acudió a solicitarles el voto.

Porque llegamos a servir y no a servirnos, recorrí las calles como nos comprometimos, no a gobernar ni a tomar decisiones desde la comodidad de unas oficinas, hay que estar en el encuentro con nuestra gente, sentir, vivir, palpar la realidad”, recalcó la alcaldesa.

Caballero Ramírez entregó la obra que abarca desde la calle Amanecer hasta el bulevar Ricardo Flores Magón, en donde hace unos días se arrancó la tercera etapa del mismo.

“Tengo el orgullo de decirles que soy la presidenta municipal que más obras ha hecho y eso es gracias a la confianza de ustedes, al trabajo conjunto, a hacer comunidad”, enfatizó la primera edil.

Aseguró que la ciudadanía le sigue demostrando su confianza, “porque pertenezco a la clase trabajadora y no se me olvida de dónde vengo, por lo tanto vivo el ahora, no el mañana, me interesa lo que estamos haciendo hoy y hoy, como alcaldesa de Tijuana, estamos cumpliendo con los compromisos”.

El secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental de Tijuana, Juan Enrique Bautista Corona, explicó que además de la pavimentación de casi 1.4 kilómetros de longitud, se habilitaron tomas de descarga y de agua, así como la colocación de 350 metros lineales de tubería para drenaje y hacer realidad esta promesa con la comunidad.

Además de entregar esta obra que beneficiará a por lo menos 27 mil 500 habitantes, la munícipe también dio el arranque de salida del primer motoconformado sobre la calle Misión Todos Santos en un aproximado de mil 500 metros lineales.

Los trabajos de motoconformado darán forma a las calles para prepararlas para lo que sigue, por eso se invierte en la gente más necesitada que había sido abandonada por trienios de gobiernos que ignoraban sus peticiones y exigencias.

“Que nunca se les olvide, que cuentan conmigo y con todos nuestros funcionarios de gobierno para continuar construyendo entre todos, más y mejores oportunidades para sus familias”, finalizó Caballero Ramírez.