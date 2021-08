Ahorran 30% en tanques de gas LP

Tijuana BC.- Luego que se diera la regulación de los precios del gas LP, las empresas distribuidoras en Tijuana ajustaron sus costos de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La señora Lizeth Escamilla se dijo sorprendida de la disminución del gas porque no lo había escuchado en las noticias.

''No tenía idea de que iban a reducir el costo del gas, realmente sí me sorprendió bastante porque fue una reducción significativa'' declaró a Frontera.

Una reducción significativa

Dijo que en ocasiones anteriores pagaba 289 pesos por una mina de gas de 10 kilogramos y el día de ayer pagó 194 pesos. Comentó que este ahorro le servirá para poder comprar algunos productos para su despensa de la semana.

Caso similar a la de la señora Alma Valdez, quien ayer compró una mina de gas y pagó 196 pesos, cuando hace un mes había pagado 286 pesos; en su casa, donde viven cinco personas, la mina más chica le dura alrededor de 25 días para cocinar y bañarse.

Debido a la pandemia solo está trabajando mi esposo y entonces esto nos ayuda con los gastos económicos que tenemos que realizar hoy en día

En su caso sí tenía conocimiento sobre la disminución de los precios, pero espera que esto sea durante todo el año y no sea una medida de un par de semanas.

Por su parte, la señora Olga Sánchez, quien acudió a una distribuidora en la colonia Francisco Villa, dijo que sintió más pesada su mina que en ocasiones anteriores, y le costó 150 pesos, por lo que espera que realmente esta reducción de precios se mantenga en apoyo a la economía, pero a la vez se revise que realmente las empresas cumplan con los kilos que la ciudadanía paga.

“La semana pasada le pusimos en el periférico y nos timaron porque no traía nada, era aire y no traía gas, conectamos la mina y nos duró media hora el gas con 150 pesos que no fue nada”,

Los precios por kilo

manifestó. Frontera consultó los costos en algunas empresas en Tijuana, quienes informaron que su tanque de 45 kilos tiene un costo de 881 pesos, mientras que la mina de 20 kilos vale 392 pesos y la de 10 kilos el precio es de 196 pesos. Antes del domingo, la población podía pagar hasta mil 200 pesos por el tanque, 390 pesos por la mina mediana y cerca de 300 pesos por la más chica. De acuerdo a la información difundida por la Comisión Reguladora de Energía, para el caso de Tijuana y Playas de Rosarito el precio de gas por kilogramo, incluyendo IVA, hasta el 7 de agosto, no podrá ser mayor de 19.56 pesos, mientras que por litro el tope es de 10.56 pesos. Con relación de Mexicali, la CRE establece que el precio máximo por kilogramo es de 20.68 pesos, y por litro es de 11.17, ambos incluyendo IVA. Respecto del municipio de Ensenada, el precio máximo por kilogramo es de 21.53 pesos y por litro de 11.63 pesos, durante el 1 al 7 de agosto.

Para el caso de Tecate, los precios máximos serán de 21.22 pesos por kilogramo y 11.46 pesos por litro, detalla la dependencia federal.