Aeropuerto aun debe 100 millones de pesos de impuesto predial a Tijuana

Tijuana, B.C.- La ampliación y el progreso del Aeropuerto Internacional de Tijuana podrían ayudar a saldar la deuda de impuesto predial que el inmueble tiene con el ayuntamiento municipal, detalló la Alcaldesa de Tijuana.

Montserrat Caballero Ramírez indicó que el Grupo Aeroportuario del Pacífico debe alrededor de 100 millones de pesos al gobierno municipal correspondiente al impuesto predial, por lo que entrará en pláticas para pedir el pago.

Bueno no han pagado, pero sin duda con esta ampliación y con este progreso yo creo que nos vamos a poder poner de acuerdo, lo comenté en la reunión porque ustedes saben que yo no me tapo nada”, puntualizó.