Adelanta APLN festejo del 10 de Mayo a mamás de niños con cáncer

Tijuana, B.C.- Activistas de la Asociación Pro Leucémico de Baja California (APLN) adelantaron el festejo del 10 de Mayo para consentir a las mamás de niños que fueron diagnosticados con cáncer.

La música y los aplausos fueron parte de esta celebración, cuyo propósito también fue para reconocerlas como mujeres guerreras, pues siempre buscaron la manera de recuperar la salud de sus hijos con el apoyo de activistas y personal médico.

La señora Lucero Jiménez Pérez, de 25 años, es madre soltera y fue la primera en pasar a la pista de baile, a donde corrieron sus dos hijos, uno de tres años y otro de seis, para cantarle Las Mañanitas.

Una nueva etapa

Platicó que su hijo mayor a los tres años se le detectó cáncer. Los primeros seis meses de tratamiento fueron en vano. Mientras un menor recibía tres quimioterapias a la semana, su hijo recibía hasta cinco u ocho en el mismo periodo.

Jiménez Pérez recordó que lo más doloroso fue ver el cuerpecito deteriorado de su hijo, ya que por tantas inyecciones las venas de sus brazos y glúteos estaban destrozadas.

Dijo que en esas situaciones obtuvo las fuerzas al ver sonreír a su niño, quien actualmente se encuentra en la etapa de vigilancia.

Las mismas fuerzas también Lucero las usó para cuidarse a sí misma y poco a poco aceptar la separación de su entonces pareja.

Ahora en esta nueva etapa de vida, Lucero y sus hijos se sienten plenos y listos para retomar su vida.

Cuando no era mamá vivía sin preocupaciones externas y ahora que me convertí en mamá, cambié mis prioridades, es una dicha, es fantástico ser mamá , a pesar de todas las cosas”, expresó.

Como madre soltera, Lucero agradeció a su familia, amigas y conocidos también por ayudarla a sacar a sus hijos adelante.

“Gracias a Dios sí tuve apoyo en cuestión de motivación, cuando me estanqué sí hubo una que otra gente que me apoyaba económicamente, me enviaban bendiciones, despensas, a los niños les daban chamarritas. Hubo mucha gente que me bendijo” , mencionó.

El presidente de APLN, Samuel Mosqueda, expuso que cuando un niño o niña son diagnosticados con cáncer es común que el padre abandone a la familia.

Es por ello que además de ayudar a las mamás a que sus hijos accedan a los servicios de salud, se les ofrece ayuda sicológica para que pueden aceptar la enfermedad de sus hijos e hijas y la etapa de separación o divorcio.

"Por lo regular cuando los papás tienen como un evento de esos que a los niños se les diagnostica cáncer dejan solas a las mamás. He visto a muchos papás correr. Las mamás son unas guerreras, aguantan todo", sostuvo el también director del albergue temporal

Corazón de Ángel.