30 migrantes integran proyecto escénico ’Stay in México-ópera 360°’

TIJUANA, BC.- Con el objetivo de compartir el resultado de la residencia artística de 30 migrantes en el Ceart Tijuana, que forma parten del proyecto de danza urbana “Stay in México”, la Secretaría de Cultura de Baja California filmará el evento con una cámara 360º.

Así lo informó coordinadora del Ceart-Tijuana, Carmen García Montaño, quien detalló a su vez que “Stay in México”, aborda desde el movimiento la conciencia de migrar, y lo que esto conlleva en el interior de quienes toma el valor de cambiar geográficamente el curso de sus vidas.

“Esta grabación incluirá imágenes tomadas a partir de un drone, cuyo registro de imagen será incluido en el video final de Stay in Mexico Ópera 360º, el cual ha realizado una residencia artística en nuestro reciento cultural; quienes de la mano de la artista escénica Yuriria Fanjul han desarrollado una interesantes historia de teatro y danza.

Sociabilización de la cultura y el arte

Con lo anterior, señaló la funcionaria, la secretaria de Cultura, Alma Delia Ábrego Ceballos, aborda la importancia de la sociabilización de la cultura y el arte directamente en la práctica de la comunidad y con quienes han venido protagonizando de forma reciente el fenómeno migratorio a partir de la frontera.

Cabe resaltar que la filmación de esta ópera en realidad virtual se realizará en interacción con la audiencia que asista a la presentación del proyecto; así los directores de la residencia artística explicarán cuál fue el proceso de montaje de la obra y en qué consistió la residencia artística.

Posteriormente, los participantes de la residencia interpretarán la obra de teatro y danza para el público, para repetir la pieza ahora involucrando al público, invitándolos a unirse a la danza y así ser parte de la filmación del evento.

De acuerdo con lo anterior, es que la Secretaría de Cultura de Baja California, extiende una invitación al público en general para participar, junto a un elenco de migrantes bailarines de danza urbana, y así ser parte de la filmación.

Trayectoria de Yuriria Fanjul

Finalmente, Yuriria Fanjul, directora general de este proyecto artístico-social, es directora de ópera a nivel internacional, en países como Estados Unidos, Inglaterra, España, Hungría y Alemania. Co-autora de 6 obras de creación colectiva y 6 óperas nuevas, ha participado en más de 30 producciones escénicas.

En México ha dirigido óperas en el Festival Internacional Cervantino y el Palacio de Bellas Artes, UNAM y el Festival del Centro Histórico. Su interés particular por la realización de obras nuevas con música en vivo la ha llevado a fomentar la creación colectiva interdisciplinaria en su compañía de ópera y teatro STAGE of the ARTS México.

La cita para formar parte de la filmación de una ópera en realidad virtual, es este sábado 28 de mayo en punto de las 12:00 horas, en la explanada del Ceart Tijuana con acceso totalmente libre.

Si desea conocer las actividades de la Secretaría de Cultura puede consultarlas en el portal www.bajacalifornia.gob.mx/cultura o en las páginas www.facebook.com/BC.SecretariaCultura y https://www.facebook.com/CEARTTijuana.