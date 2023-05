3 mil trabajadores exigen atención de las autoridades en Día del Trabajo

Tijuana, B.C.- Con motivo de conmemorar el Día del Trabajo, alrededor de 3 mil trabajadores, entre ellos 2 mil transportistas, desfilaron para exigir atención y apoyo de parte de las autoridades ante sus necesidades y requerimientos.

Este primero de mayo, trabajadores se manifestaron desde Zona Centro hasta llegar a Palacio Municipal, donde con cartulinas e insignias dieron a conocer su malestar derivado de problemáticas que les aquejan todos los días y desde hace años.

Eligio Valencia Roque, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Baja California, explicó que este desfile rinde un homenaje a los mártires del movimiento obrero que son precursores de la lucha de los trabajadores para tener mejores condiciones en sus empleos.

Transportista

En cuanto al sector transportista, Baltazar Gómez Ruiz, secretario de la CTM Tijuana, mencionó que la necesidad principal es la seguridad de los conductores y pasajeros.

Te puede interesar: Impunidad y cultura permisiva evita frenar delincuencia en Tijuana: Sociólogo

Parar la ola de asaltos, parar la ola de atentados en contra de los compañeros transportistas, es la petición del sector, pedir participar en las mesas de trabajo con el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, a través de Seguridad Pública y del IMOS”, señaló.

Han sido asaltados alrededor del 30% de los transportistas, aseguró, los cuales no llevan a cabo las denuncias pertinentes debido al largo proceso de burocracia.

Francisco Sánchez, presidente de la Cámara de Transporte, y dirigente de los taxis morado y blanco, demandó que las infracciones hacia los transportistas son muy elevadas y no están al alcance del trabajador.

Te puede interesar: Reformas laborales vendrán a mejorar el bienestar y productividad: Catem

“Anteriormente, se cobraba de acuerdo a lo que tú ganabas, ahora no, ahora te cobran 20 mil pesos, 30 mil pesos, es algo muy exorbitante. Esto comenzó desde estos gobiernos que no salen y no dan la cara, aunque nosotros lo gritemos, ellos están enterados”, expresó.

“No es un día de fiesta, es un día de protesta”, afirmó Erika Estrada, profesora miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección Dos (SNTE), exige el pago oportuno para los maestros, y la basificación de seis meses más un día.

“Este día salimos a exigir lo que por derecho nos corresponde, como maestros nunca pedimos más de lo que no es. Tenemos compañeros que están trabajando desde hace un año, dos años, en un espacio vacante, sin embargo, no les han basificado. Por la vocación que tienen ellos permanecen ahí y porque saben que es un derecho que la ley marca”, manifestó.

Verónica Armenta, dirigente del Movimiento Antorcha Magisterial y del Grupo Estudiantil de Baja California, sentenció que se le están haciendo descuentos injustos de más de 2 mil pesos a sus salarios, supuestamente para su retiro o jubilación cuando estos son interinos.

“Al perro más flaco se le cargan las pulgas. Le exigimos al Gobierno del Estado basificación para todos los docentes, si se van a atrever a descontarles el salario que de por sí es miserable, entonces que los basifiquen, para que tengan derecho a ese descuento que ya les están haciendo”, comentó.

Te puede interesar: Transportista exigen mayor seguridad en las calles de Tijuana

Patricia Herrera, subdirectora de la escuela primaria Citlalmina, expuso que el Gobierno ha retrasado los pagos a los maestros, y no atiende las carencias en las escuelas, por lo que en el Día del Trabajo se encuentra alzando la voz.