Regala libros Paco Ignacio Taibo II a UABC

Tijuana, B.C.- Decenas de estudiantes y docentes del campus Tijuana de UABC fueron beneficiados con la donación de libros, con el propósito de fomentar el hábito de la lectura.

Esto como parte de la campaña ‘Para Una Nación Que Lee’, con la cual se pretende crear comunidades lectoras con la distribución gratuita de dos millones 100 libros de diversos títulos y autores que conforman la colección 21 para el 21.

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, comentó que se invirtieron 50 millones de pesos para realizar esta actividad, la cual ha sido replicada en otras entidades.

Aseguró que el presupuesto es parte de la campaña contra la corrupción del gobierno de México, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, el director afirmó que los jóvenes de preparatoria son quienes menos leen por placer porque les impone los textos académicos.

“Tenemos que hacer una doble tarea, tenemos que tener maestros que leen, porque muchas veces de amor por la lectura te viene contagiada”, dijo.

El también historiador, entre otros cargos, aconsejó a la población adentrarse al mundo de la lectura para tener un mayor conocimiento y entender lo que pasa alrededor.

Leer te abre una puerta, no la desaproveches, luego ya decides si quieres leer regularmente, si esto te interesa o no te interesa. No dejes pasar esta puerta. Vas a encontrar un libro un mundo y este mundo te hace más crítico, más pensante, te ilumina o te paga”, sostuvo.