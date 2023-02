Implementarán mayor vigilancia en muro fronterizo de Playas de Tijuana

Tijuana, B.C.- Implementarán mayor vigilancia por parte de la Policía Municipal en el muro fronterizo de Playas de Tijuana, indicó la Alcaldesa, tras el cruce de cinco indocumentados con ayuda de un “pollero”.

El pasado domingo 19 de febrero, docenas de personas fueron testigos de cinco migrantes subiendo por medio de una escalera el bordo para los Estados Unidos, con ayuda de un tratante de personas.

Durante la rueda de prensa “Despierta la Esperanza”, la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez, señaló que el municipio, como primer respondente, lo que hacen es llegar al lugar y ver que se puede hacer, sin embargo, la investigación queda a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Me preocupa, vamos a implementar mayor vigilancia por parte de la policía municipal, pero es todo lo que podemos hacer, la detención corre por parte del Fiscal”, mencionó la primera edil.

A pesar de que el municipio tiene la facultad de detener a la persona que comete el delito, expresó, no tiene la jurisdicción del bordo, por lo que, espera que capturen a los tratantes de personas.

“Nosotros solo hacemos rondines preventivos, ya que no tenemos la facultad para realizar una investigación más a detalle, o estar ahí pendientes todo el día si llegan o no, ¿dónde están las demás dependencias? Si cada quien hiciera lo que su jurisdicción determina, no tendríamos este tipo de problemáticas”, declaró.

Playas de Tijuana

Asimismo, exhortó a la población a hacer uso de la aplicación “Botón Morado”, para denunciar el hecho si no hay autoridades cerca cuando ocurran este tipo de situaciones.

En otro tema, durante la tempranera, se le preguntó a la presidenta municipal sobre la contaminación de Playas de Tijuana, que continúan cerradas desde el sábado 11 de febrero.

“Es una cuestión desastrosa, es un crimen ecológico, el Estado ya está trabajando en ello, nosotros si podemos ayudarlos, participaremos”, sostuvo.

En un estudio hecho por Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, se descubrió que la calidad de agua de mar en distintos puntos de la costa de Playas de Tijuana no era apta para uso recreativo, solo en Playa Blanca, los resultados de las muestras arrojaron más de 10 mil esterococos, cuando el número idóneo, según Cofepris es de 200.