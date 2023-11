Afecta a músicos el veto municipal a narcocorridos

Tijuana, BC.- La prohibición de los narcorridos en Tijuana ya está afectando el trabajo de los músicos de los bares, cantinas, restaurantes y lugares similares en donde los clientes les piden canciones que hacen apología al narcotráfico.

Antonio Buendía Castorena, integrante del grupo norteño Los Diamantes de Tijuana, dijo que desde el 17 de noviembre cuando el Ayuntamiento de Tijuana aprobó el veto de los narcocorridos en espectáculos, centros nocturnos, lo cual está establecido en el Diario Oficial del Estado, con el fin de reducir la violencia y proteger la salud mental.

Corridos ya no podemos cantar, eso está muy mal, porque si un día llegan a la calle y nos ve un policía, nos va a multar, en las cantinas también está el letrero (de prohibición). Tenemos que cantar puras canciones que no hablen de narcocorridos, que no hablen de narcotraficantes”, expresó.