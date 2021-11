Siguen problemas para habitantes de Santa Anita, ahora por dirección en credencial de elector

Rosarito, BC.- Los problemas que deben enfrentar los habitantes de Santa Anita son cada vez mayores, ya que su credencial de elector tiene domicilios en Rosarito y Ensenada, por lo que al momento de hacer trámites pasan un verdadero calvario para ser atendidos, expuso Brenda Pinto Caballero, presidente de colonos del lugar.

Explicó que por ejemplo, algunas credenciales del INE tienen código postal de Rosarito y domicilio de Ensenada, o al revés y al momento de hacer trámites en el SAT o cualquier otra dependencia les pide que arreglen su credencial, pero es la propia autoridad electoral, quien así los ubicó.

Problemas como éste se pasan a otros ámbitos como el agua, escriturar un terreno, etcétera, es decir continúan en el limbo jurídico, sin que puedan hacer nada para resolverlo ya que el problema limítrofe entre ambos municipios continúa en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aunque se ha pedido la intervención de las autoridades municipales y del propio Congreso del Estado, las cosas no avanzan.

Problemas para ejecución de obras

Agregó que incluso ahora, ante esa indefinición, enfrentan problemas para la ejecución de obras que solicitaron a la federación, para la escuela primaria del lugar, pues generalmente los pobladores participan en la elaboración de los trabajos que se realizan en la comunidad y ahora el municipio de Ensenada, a través de la Secretaría de Educación, los quiere dejar fuera y contratar una empresa.

Expuso que eso es inaceptable, ya que ellos como pobladores han estado siempre al pendiente de la escuela y temen que los recursos asignados, no alcancen para las mejoras que requiere el plantel, pues una empresa no va a ahorrar para que alcance y después ellos tendrán que buscar apoyos para concluir los trabajos que no se hagan.