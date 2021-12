Realizan llamado para tomar precauciones por asaltos en época decembrina

Rosarito, B.C.- Diciembre es un mes donde existe mayor flujo de efectivo, por ello, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, hizo un llamado para que la gente tome precauciones, sobre todo en cajeros automáticos y en zonas comerciales.



El presidente del organismo en Rosarito, Eduardo Castro Jiménez, expuso que en esta temporada decembrina, la gente tiene dinero debido al pago del aguinaldo y en el caso de las empresas mueven más efectivo, por lo que es necesario redireccionar estrategias, tanto de los ciudadanos como de la policía.



Agregó que es importante que la gente no se exponga a situaciones de riesgo, al momento de disponer de dinero en efectivo, en el caso de que acuda a un cajero automático y lo recomendable, es no acudir solos o en horarios cuando no hay actividad.

Castro Jiménez, refirió que en cuanto a la policía, se espera que enfoque su fuerza en las zonas con mayor afluencia, sin descuidar las colonias, ya que también hay puntos vulnerables que deben atenderse.

Dijo que recién arrancó el programa de vigilancia “Diciembre Seguro” y hay confianza en que las estrategias previstas den los resultados esperados.