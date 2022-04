Izan banderas rojas salvavidas de Rosarito

Rosarito, B.C.- La bandera roja ondea en las torres de salvavidas en las playas de Rosarito, esto debido a las corrientes de retorno que se presentan, por lo que se pide a los bañistas extremar precauciones.

Carlos Ames, coordinador de salvavidas, indicó que durante la jornada del sábado no se registró mucha afluencia de visitantes ya a lo largo del día predominó un viento frío en la zona de playa, por lo que la gente permanece menos tiempo en estos espacios.

Te puede interesar: Piden taxistas subsidios para no aumentar costo del servicio

Dijo que la condición del clima podría ser muy similar este domingo y por tanto, la bandera roja que es la máxima señal de alerta continuará, por ello es importante que las personas que decidan ingresar al mar extremen precauciones para evitar algún incidente en el agua.

Te puede interesar: "Es ilegal el cobrar el estacionamiento en un espacio público": Jaime Ibarra Acedo

Recomendó a los visitantes, no acudir a playas donde no hay el servicio de salvavidas, evitar introducirse al mar más allá del nivel de agua en la cintura, no ingerir bebidas alcohólicas y hacer caso de las recomendaciones de los salvavidas.