"Es ilegal el cobrar el estacionamiento en un espacio público": Jaime Ibarra Acedo

Rosarito, B.C.- Es ilegal el cobrar el estacionamiento en un espacio público, como lo es la calle aledaña al parque Abelardo L. Rodríguez, donde policías auxiliares fueron sorprendidos cobrando cuotas por uso del estacionamiento, sentenció el Síndico de Rosarito, Jaime Ibarra Acedo.

Dijo que si bien en la Sindicatura no hay queja sobre ello, el asunto se tomó de oficio luego de una nota publicada por Periódico FRONTERA, que daba cuenta de la irregularidad.

Ibarra Acedo, detalló que se solicitó información para abrir el expediente y sancionar a quienes autorizan estos cobros ya que insistió, no se puede convertir un espacio público en estacionamiento privado.

Mencionó, que los inspectores realizaron recorridos y no encontraron nada, pues al parecer esta práctica se realiza durante los fines de semana, cuando hay más flujo de visitantes, pero se continuará con las revisiones.

Refirió que es importante que la gente tenga conocimiento que estos cobros no están autorizados, porque no hay permiso para hacerlo, pues insistió en que es una vía pública y en Rosarito no hay parquímetros, para que se puedan cobrar los espacios de estacionamiento en las calles.