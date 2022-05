Investigan irregularidades en multa de agente de tránsito en Rosarito

Rosarito, BC.- Tras la difusión de un video en redes sociales, la Sindicatura de Rosarito investiga las presuntas irregularidades cometidas por un policía municipal, que intentó infraccionar a un conductor por presentar una licencia para taxi, pero según él, no era válida para manejar su auto particular, además de exigirle pagar la multa en ese momento, con la amenaza de remolcar su unidad.

El video se difundió el domingo a través de la cuenta de Facebook por Américo Roa Meza, ex presidente del PRD en la localidad y familiar del afectado, en las imágenes se observa al policía de apellido Valenzuela indicando que multará al conductor porque esa licencia no le sirve para carros particulares.

Después de una discusión, el afectado le pide al policía la infracción correspondiente, pero el uniformado se niega a ello y mostrando una terminal bancaria que trae en las manos, le dice que le “está haciendo el favor” de que pague su multa ahí.

Amenaza a conductor por multa

El conductor le explica al policía que tiene un plazo de 15 días para pagar su multa, según dice la ley y sólo responde: “la va a pagar o no la va a pagar”, y al final la amenaza “entonces te voy a remolcar”.

Durante el video que dura aproximadamente 8 minutos, la discusión se vuelve acalorada por momentos, entre el agente y Roa Meza y si bien tras hablar con otro policía, los dejan ir, el ex dirigente perredista subió un duro mensaje a las redes sociales sobre este hecho ilegal.



El Síndico de Rosarito, Jaime Ibarra Acedo, explicó que este caso ya es investigado por la dependencia, pues es una licencia más elevada la que presentó el afectado y por supuesto que se puede manejar un vehículo particular.

Ley de Control Vehicular

Mencionó que lo que está mal es el reglamento porque está desfasado y en él sí se menciona que debe ser la licencia específica, pero dijo que la Ley de Control Vehicular sí te permite manejar un vehículo más chico o de otra modalidad con la licencia D.

De igual forma, advirtió que los infractores no están obligados a pagar su multa en el momento que la reciben, ya que el policía está obligado a informarle que tiene derecho a acudir con el juez municipal en caso de que no esté conforme con la infracción.

“Se ofrece hasta un 50% de descuento para el pago de una infracción en el momento de recibirla, pero no se le da oportunidad a la persona a que pueda meter un recurso e incluso no pagar nada, si se demuestra que no procede”, puntualizó.

Ibarra Acedo, también externó su desacuerdo con la instalación de retenes que si bien pueden ser buenos para inhibir los delitos, no se debe detener a los conductores “para revisar documentos” y que eso sea un motivo para remolcar su vehículo, ya que algunos conductores traen tarjeta de circulación o licencia vencida, que debe ser revisada por otras autoridades.