Aprueban programa que infringe la Ley Federal del Trabajo en Rosarito

Rosarito, B.C.- Con un programa de empleo temporal en Rosarito, que sin embargo tiene una duración de 12 meses, los beneficiarios quedarán en la indefensión ya que no son sujetos a ninguna prestación laboral, resaltó la regidora del PES, Dalia Salazar Ruvalcaba.



Explicó que durante la sesión de Cabildo celebrado esta tarde, por mayoría de votos, se aprobó un presupuesto de 2 millones 400 mil pesos, para emplear hasta 25 personas bajo este programa, que inició desde el 3 de enero, pero que apenas se somete a la aprobación del Cabildo.



La edil refirió que este programa no puede ser considerado como un empleo temporal, ya que los beneficiarios estarán laborando a lo largo de un año para el ayuntamiento, pero no tienen derecho a nada salvo recibir un cheque que no puede ser menor a los 4 mil pesos quincenales, ni mayor a los 6 mil pesos.



Salazar Ruvalcaba, cuestionó sobre la ayuda real que se da a estos trabajadores, quienes insistió no tienen ninguna prestación laboral y en esta época de pandemia es todavía más grave porque no tienen servicios médicos.

“Ellos (los beneficiarios) bajo este esquema no necesitan un RFC para revisar el renglón de impuestos, además tendrán un año trabajando, sin prestaciones de salud, seguro contra riesgos, vacaciones, primas ni aguinaldo, liquidación, entonces realmente no estamos ayudando”, aseveró.



Expuso que los programas de empleo temporal deben ser justamente eso, temporales, y un periodo de un año se sale de ese esquema, pues incluso la Ley Federal del Trabajo especifica que tras tres meses se generan obligaciones patronales.



Además explicó que no hay reglas establecidas en documento, para definir los programas de empleos temporales que manejan las diferentes dependencias, para evitar problemas posteriores por demandas que después tienen que pagar los ciudadanos.



En la sesión ordinaria, también se aprobó un paquete de obras para este año, por 36 millones de pesos, entre las que se encuentran la rehabilitación del domo del Palacio Municipal, pero en ese punto hay irregularidades, precisó Salazar Ruvalcaba.

Dijo que en la cuenta pública dada a conocer en el periódico oficial el pasado 10 de diciembre del 2021, donde se señala que en el 2019 la cuenta no fue aprobada, debido a los conflictos con la empresa que había sido designada para la reparación del domo.



Agregó que no queda claro si ese conflicto ya fue resuelto, pero ya hay una nueva oferta para su reparación, sin que la Sindicatura haya dado ningún tipo de respuesta sobre este tema.