En espera modificaciones a Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Maltrato y Crueldad Animal

Rosarito, B.C.- En espera todavía se encuentran las modificaciones a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Maltrato y Crueldad Animal, propuestas por grupos de animalistas de Rosarito al Congreso del Estado.

Blanca Álvarez Dorado, asesora legal, explicó que desde hace más de dos meses se presentó la iniciativa e incluso las firmas requeridas, pero ha habido muy poca respuesta por parte de la diputada Rocío Adame Muñoz, a quien se entregó la iniciativa ciudadana para su revisión y posterior presentación.

Políticas públicas

Explicó que con esta iniciativa se busca que Baja California salga del atraso en que se encuentra con relación a este tema si se compara con los demás estados del País, y que se apliquen conceptos más nuevos y sean base para políticas públicas.

Dijo que lo lógico es que las leyes avancen y quizá una de las razones por las que esta no pasa, es porque de alguna manera comprometería al Gobierno del Estado a realizar acciones que por ahora, se han dejado solo a los municipios.

Además se está pidiendo que se homologuen criterios en todos los municipios, de tal forma que lo que sea maltrato en un municipio, sea en el otro así como las regulaciones, lo que se lograría solo con una nueva ley, que es lo que se propone.

Añadió que la única respuesta que se ha dado es que la iniciativa está en comisiones, pero no se indica qué hace falta para que avance, pues por ejemplo la proliferación de perros y gatos es un problema de salud, pero mientras por ley no se especifique qué corresponde a quién, poco se podrá avanzar y llevarlos al matadero no es la solución.