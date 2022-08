Denuncia vendedor de banderas negativa en renovación de permiso en Rosarito

Rosarito, B.C.- La pandemia obligó a Juan Carlos Mendieta Beltrán, a dejar de venir a Rosarito durante 2 años a vender sus banderas de México, las cuales elabora junto con su familia en el Estado de México, pero se encontró con la sorpresa de que no quisieron renovarle su permiso.

Dice que no visitó este municipio, ya que no había fiestas patrias presenciales y eso limitaba el margen para vender sus productos y ahora, no sabe qué hará, pues es complicado y costoso regresarse con todos sus artículos a su tierra.

Explica que el encargado del despacho de Verificación Municipal, Edgar Robles, incluso lo multó con más de mil pesos, por no tener su permiso vigente, y le decomisaron su mercancía, a pesar de que ya había hablado con él para renovar su permiso, pero minutos después envió a inspectores y le quitaron sus productos.

Dice que desde hace más de 13 años viaja a Rosarito para vender sus banderas y le pareció injusto que hasta las pruebas de vacuna anticovid de hubieran pedido, algo que cumplió, pero ni así, se quiere renovar el permiso que tenía.

Falta de pago en dos años

Por su parte, Robles Suárez, explicó de acuerdo con el reglamento si una persona no paga su permiso durante 2 años, en automático se cancela y ése es el caso del quejoso.

Puntualizó que si bien en anteriores administraciones se otorgaron permisos a personas foráneas, actualmente solo se otorgan a personas residentes de Rosarito y se respeta a quienes no lo sean pero que cuenten con un permiso, con los pagos vigentes.

Consideró que se han estado combatiendo a los llamados “vendedores golondrinos”, que son aquellos que no tienen un permiso para ejercer esa actividad, pues tan solo el pasado fin de semana se multó a más de 40 de ellos, a quienes se les decomisó la mercancía y tendrán que pagar multas económicas para recuperar sus productos.

