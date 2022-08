Comienza venta de banderas por mes patrío

Rosarito, Baja California.- Las banderas para los festejos patrios del próximo 15 de septiembre ya ondean sobre el bulevar Benito Juárez, en Rosarito, en los tradicionales carritos, pero las expectativas de venta son en realidad bajas, explica Benjamín Flores, vendedor procedente del Estado de México.



Él es originario de Toluca, y desde hace más de 20 años viaja a este municipio con la esperanza de vender sus productos, pues la pandemia y la carestía los ha golpeado mucho y no es fácil que la gente compre sus banderas, como lo hacía hace años, para adornar sus casas.

Explica que su familia se encarga de producir las banderas y los adornos, que van desde los rehiletes, atrapasueños, muñecas y otros arreglos para estas fiestas, pero este año trajo menos artículos para vender.

Espera vender banderas



Su esperanza dice es vender por lo menos 100 banderas de las grandes, que tienen un costo de 350 pesos cada una, para sacar por lo menos el costo del viaje y algo de ganancia, pero no lo ve fácil ya que desde que armó su puesto, hace una semana, las ventas son muy bajas.

Recuerda que antes, el bulevar Benito Juárez se llenaba de banderas para adornar la ciudad, pero hasta ahorita no se ha colocado ninguna y eso dice, no es una buena señal pues la gente no se motiva para comprar una bandera.

Benjamín Flores, tiene su puesto ambulante a la altura de la llamada Plaza San Fernando, y espera que antes del 16 de septiembre pueda vender sus productos, para llevar algo de dinero a su casa.